"DOBILA JE INSTRUKCIJE OD DEJANA MUJIĆA!" Maja udarila najniže na Aleksandru, Bilal URLAO na nju, KARAMBOL u Beloj kući

Tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' Bilal Brajlović i Aleksandra Nikolić sukobili su se za crnim stolom.

- Ovaj mali je njegov huškač - nervirala se Aleks.

- A kako ti znaš to ako me ne gledaš? - vikao je Bilal.

- Priznao mi je da imaju neke signale, da se gledaju. Naravno da će mi reći, mi smo drugari - rekao je Sauer.

- Naravno, gleda me sve vreme, to je istina. Moja greška je što sam spustila loptu sa ovim dečkom! Mislila sam da će biti normalan i da me neće vređati - dodala je Aleksandra.

- Oni mene ubacuju u priču bez potrebe. Ona kao zauzeta devojka šalje čokoladicu, Milica se tu ispalila jer je glupa... Milica pada pod uticaj Aleksandre, jer je ona dosta lošija od nje a navodno joj je neki mentor. Ona je dobila instrukcije od Dejana Mujića, jer ona nema prirodnu inteligenciju da se nosi sa svima - govorila je Maja.

- Svi ste se dogovorili da idete protiv mene - dodala je Aleks.

- Nije istina! Ovo su činjenice. Sam čin da kao zauzeta šalješ čokoladicu je loš - vikala je Maja.

- Boli te čokoladica? Boli te Snikers? Šta je problem? - ubacivao se Bilal.

- Ti si mali džukac koji laže! Ti si došao ovde da mi uništiš vezu! - rekla je Aleks.

- Da nije Dalila? - viknuo je Bilal.

- Nije jer i nju prozivaš - nastavila je.

- Naravno da prozivam - urlao je.

- Džukac, hajde u kućicu - dodala je Aleks.

