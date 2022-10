AFERA "ČOKOLADICA" TRESE ZADRUGU! BILALOV DRUG SE OGLASIO: "Spremamo poklone za Aleks od Broksa, kad već neće Dejan da POŠALJE"

Nakon što je afera "čokoladica" uzdrmala sve učesnike "Zadruge", koji neprestano bruje o Aleksandri Nikolić i Bilalu Brajloviću i njihovim tajnim varnicama, oglasio se Bilalov prijatelj.

On kaže da ga afera nije iznenadila.

- Kada sam saznao sa aferu "čokoladica", nisam bio toliko šokiran jer sam privatno prijateljima komentarisao neki dan da između Aleks i Broksa ima neka veza. Posebno kada je nakon pljuvanja Dejana Aleks provodila vreme sa Broksom gde su razgovarali u društvu. Pitam se onda do koga joj je ustvari stalo. Jasno je da Aleks ne sme da povuče nagle poteze, to se i videlo sada u aferi "čokoladica". Pokušala je lucidno da pokrene igru sa Broksom jer sigurno oseća nešto prema njemu, nešto postoji... Kada stvari nisu stigli od Dejana, Aleks po mom mišljenju ima promene u ponašanju. Moja prognoza je da njena veza sa Dejanom neće opstati. Dejan je mirna luka, a ona je nemirno more. Opet sa druge strane, glasove ima od Dejanovih fanova, biće to velika borba i mislim da nas pravi brodolomi tek očekuju - zapaža Bilalov prijatelj.

On je otkrio i da su stvari i pokloni za Nikolićevu već uveliko spremni.

- Mi smo svakako pripremili stvari za Aleks. Ako već Dejan neće da joj pošalje, poslaćemo mi, nema problema. Jedva čekamo da joj Broks preda odeću. Nadamo se da ćemo tim potezom učestvovati u zbližavanju njih dvoje. Mislim, samo da Aleks zna kakvi su ćevapi kod Broksa u njegovoj ćevabdžinici Brajlović u Sarajevu, ne bi se puno dvoumila - zaključuje drug Lil Broksa.

