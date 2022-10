UROŠ ĆERTIĆ MUVA NOVU ZADRUGARKU: Bacio oko na nju i odmah joj dobacio ovo, ona ga BRUTALNO SPUSTILA!

Marko Petrušević Petrući, Ša i Uroš Ćertić pozabavili su se neredom u kuhinji, a pridužila im se i nova učesnica Palčica, a kaskader je tu priliku iskoristio da joj se otvoreno nabacuje.

- Neću imati, ja dok vi ustanete popušim deset cigara. Daću ti kad mogu, ali aktivniji sam od svih treba mi više - rekao je Uroš.

- Kome? - pitao je Petrući.

- Njoj, šišti mi ka*a. Sestra od ujaka da mi je pitao bih je da li je bila u radnji. Znaš kako me boli ku*ac za tužnu priču, tu. Što se niste dogovorili na sastanku. Zorica i ja smo kupili 10, 20 boksova... Brendonu sam dao 4 hiljade, a on je potrošio 1800 u radnji, nek jede alkohol. Boli me ku*ac rođače - rekao je Uroš.

- Slažem se. Oćeš luksuz... - rekao je Ša.

- Ne postoji ishrana ispod 3 hiljade. To je bezobrazluk, potrošio je 1800. Palčici sam dao, nova je, a i da nije. - rekao je Uroš.

- Je l' me muvaš preko pirinča i kafe? - pitala je Palčica

- Da te smuvam? Teško, teško. Nisi ti taj lik - rekao je Uroš.

Podsetimo, nova učesnica Zadruge 6, Anastasija Stanojević Palčica, šokirala je naciju pred ulazak u rijaliti "Parovi", kada je javno pred kamerama priznala da se prostituisala, iako je tada imala samo 17 godina.

