"DEJANA JE NEKO PROKLEO, CEO ŽIVOT IMA POSLA SA OLOŠIMA" Maja Marinković dala svoj SUD o Aleksandri, rijaliti joj BITNIJI od svega

Maja Marinković progovorila je o odnosu sa Bilalom Brajlovićem i haosu koji je nastao sa Aleksandrom Nikolić zbog afere "čokoladica".

Kakav si haos napravila sa Miljanom?

- Posvađali smo se malo žešće. Poludela sam jer mi je Anita prišla i rekla da je on nagovarao večeras Bilala da se ljubi sa njom. Nije mi jasno što on ne zna da prihvati šalu na svoj račun. Ja njega stvarno voli, mali mi smeta to. Ako znaš da je neko sa mnom u toj relaciji, što imaš potrebu da huškaš? Verujem da će to da se slegne - otkrila je Maja.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Zadruga

Da li su se slegle stvari između tebe i Bilala?

- Čudan nam je odnos, kažem neću više, pa uradim. Rekla sam da nema potrebe da žurimo da me ne bi sačekao utorak kao Anu. Ne odgovara mi kad se ponašaš kao klinac. Ako hoćeš relaciju sa mnom, ne možeš da pričaš sa bivšom devojkom. neka stvari ne idu - rekla je ona.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Zadruga

- Biće žurka, pa ćemo da vidimo kako će da pristupi. On je zvao novu devojku da legne u krevet, kaže da je to uradio jer sam se distancirala jer sam mislila da će da uđe Car. Danas je pričao sa Anom, ali ako želi da se potrudi mora da poradi na sebi. Žene mogu da pokušavaju, na njemu je da li će da padne. Biki je labilan možemo da ga u utorak očekujemo sa nekom cicom - pričala je Maja.

- Kako komentarišeš Aleks i to što je uradila sa Bilalom?

Meni je čudno. Plaši se zaljubljivanja... Milsim da ona ima k*rvinjsku crtu u sebi - rekla je Marinkovićeva.

Da li si to rekla i za Dalilu? Često si ih upoređivala.

- Dalila je jako inteligenta i Deki je ispao žrtva zahvaljujući Dalili. Setimo se kako su gazili ljude ovde. Dalila je iskrena, ustane i prizna, nije glupa kao ova. Kod Dalile poštujem što ustane i kaže, iako nije dobar čovek. Dejan ceo život ima posla sa ološima. Mislim da ga je neko prokleo. Aleksandra je ušla sa pričom da će se promeniti, ali jako je labilna. Nisam ja siguran koliko će Dejanu smetati ovo kad je bio slep pred očima i gledao je kako Dalila ima s*ksualni odnos sa Carem pred njim, pa se on pomiri. Verovatno ni čokoladica neće da pravi problem. Aleksandra želi da bude Dalila, crta obrve na pola glave, naočare kao Dalila, ofarbala se i pokušava da bude Dalila. Dalila je stala iza svakog svog nedela i podnela ga žestoko. Ne znam da li se Aleksandri dopao Bilal, jeste dosta puta spuštala loptu. Ako neko mrzi tvog dečka, šta tražiš sa njim? Možda je htela da ga približi sebi da bi napadao Bilal mene ili ja da shvatim čokoladicu pogrešno i da ja ljubomorišem. Aleksandra pati od rijaltiija, bitiniji je od Dejana i svega - govorila je Maja.

