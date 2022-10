ON JE NJEN FAN Oglasio se Taki i ocrnio Bilala, pa prokomentarisao ćerkinu AKCIJU sa Markom Markovićem, ŠOK INTERVJU

Majin otac, Taki Marinković, se oglasio i otkrio šta misli o ćerkinom odnosu sa Bilalom Brajlovićem, a nije ostao dužan komentara za njenu akciju sa Markom Markovićem ispod pokrivača.

- A dobro, njima je dosadno tamo, odvikavaju se od telefona. On nema nikakve veze sa Čorbom, oni su dva različita tipa. Njoj ne treba nikakva priča u kući, dovoljna je sama sebi. Ona kad je sa nekim, nju to guši, a zanimljiva je ovako. Mislim da je Maji dosadno i da ispituje teren. Malo ih tamo dresira, oni su mlađi momci. Ona je imala brodolome. Bilal je zaigrao igru i to je dobro za rijaliti, a meni se to ne sviđa. Njoj je samo dosadno, eventualno ima nekih simpatija, ali mislim da je to samo igra - rekao je Taki.

foto: Printscreen

- Bilal se igrao sa par devojčica tamo, ali je Maja njemu neosvojiva tvrđava, ona je ime u rijalitiju. On je nebitan, on je fan. Maja je malo oprezna, ona ima faktor X, ona vodi glavnu reč u kući. Mislim da je Maji dosadno i da ispituje teren. Malo ih tamo dresira, oni su mlađi momci. Ona je imala brodolome. Bilal je zaigrao igru i to je dobro za rijaliti, a meni se to ne sviđa. Njoj je samo dosadno, eventualno ima nekih simpatija, ali mislim da je to samo igra - rekao je Taki, a omda se nadovezao i o navodima da su Maja i Marko, imali vrelu akciju ispod pokrivača.

foto: Printscreen/Zadruga

- Videli ste na žurci da to nije ta Maja na žurci kad je bila sa Markom Markovićem. On je dobar momak, ali nju ne radi ta smirenost. Treba da se vole i ljube, ja podržavam ljubav, a ne tuču - odgovara Taki.

Taki se takođe nadovezao i na odnos njegove ćerke sa muškarcima sa imanja.

- To su neke fantazije, imaju oni pravo da maštaju i imaju dečačke snove - završava Taki.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji