"ONA VOLI HAOS, DOSTA JE BILA MIRNA MESEC DANA!" Taki progovorio o odnosu Bilala i Maje, evo da li mu se sviđa POTENCIJALNI ZET

Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković prokomentarisao je njeno učešće u rijalitiju, ali i njene ljubavne odnose i zbližavanje sa Bilalom Brajlovićem.

Nakon prvog video snimka, odnosa Maje i Bilala, Taki se nasmejao ali i prokomentarisao ponašanje jednog od najkontoverznijih učesnika ove sezone.

foto: Pritnscreen

- Taj dečko se izdvojio od svih ukućana. Ali, ne sviđa mi se mi se što je uradio onoj devojci Ivani... Lepo on igra rijaliti, ali mi se njegove ponašanje ne sviđa. Definitvno u ovoj kući, ja nikoga ne volim... Jer nekoga pohvališ, a on ubrzo psuje i vređa... Ima on ono nešto mangupsko što Maja voli, vidim i ja to... Istina je da ona voli haos, evo, sada je prošlo mesec dana, dosta je bila mirna - nasmejao se Taki.

foto: Printscreen

Na temu polivanja njegove ćerke od strane Brajlovića, dao je svoj sud i otkrio šta je njoj potrebno da bi reagovala.

- Maja ove godine igra neku drugu igru, štedi se za neke veće akcije. Ona čeka neke krupne ajkule, ovo joj je dosadno. Trenutno se ona samo igra, ovo je zagrevanje - naveo je Marinković.

Kurir.rs

Bonus video:

09:13 Taki ponovo šokira Ponosan sam na ćerku iz ljubavi je sa partnerom svoje drugarice