BILO JE VRELE AKCIJE?! Maja i Marko priznali šta su sve radili ispod POKRIVAČA, a zadrugar ih raskrinkao do kraja! (VIDEO)

Boža Džons tokom igre istine za crnim stolom dobio je pitanje, a onda su zadrugarili otvorili temu i o odnosu Maje Marinković i Marka Markovića.

- Čuo sam da si rekao da su Bilal i sve veze fejk i foliranti, a da si ti jedini iskreno zaplakao za Miljanom. Zašto si plakao i šta se cdešava, kakve su to emocije?

- Ne možeš za pet dana da se zaljubiš u tri, četiri devojke. Sve je po emni fejk jer se Bilal istakao po priči iako ima lepo izlaganje kad ustane. on je osetio samopouzdanje i počeo da ih vrti. On jedva čeka četvrtak da gleda klipove i da se sprda sa njima - rekao je Boža.

- Hoćeš da kažeš da on mene vrti? - pitala je Maja

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znači da sam u pravu. Za Miljanu sam plakao jer već dva, tri dana gledam da je pratim. Krivo mi je jer sam se stvarno zaljubio u nju, ne pravim priču. Bio sam zaljubljen u karantinu u Aleksandru. U prevozu vidim devojku i pratim je da joj priđem jer sam se zaljubio. Ono što sam ja je*ao oni neće videti na kompjuteru - rekao je Boža.

- Da li ti je Miljana dala nadu? - pitala je Dijana

- Jeste, biće moja napolju - odgovorio je, pa pitao Petrućija:

- Je l' si zaljubljen u Valentinu ili Anastasiju pošto danima pričate?

- Nisam, da jesam, rekao bih - rekao je Petrući, pa pitao Miću:

- Kakvo mišljenje imaš o Bojanu za kog pričaju da napada devojke?

- Boki će prvi da iz*ebe nešto javno. Pokazaće muškost. On ima hrabrost da ima odnos, pa smatram da je konkurs otvoren - rekao je Mića, pa pitao Markovića:

- Na koga se odnosilo aludiranje na masturbaciju?

- Ne sećam se o čemu smo pričali. Najiskrenije ne znam da sam pričao o tome. Možda je bilo povezano nešto za Anitu - rekao je Marko.

- Evo Maja se pronalazi - vikao je Mića.

- Okrenuli su se Mikica i Miki ka meni. jako si kvaran, oni su me pitali, a ja sam im rekla da nema veze sa mnom, mi smo se dodirivali površno. Mi smo se površno dodirivali i ljubili i to je to. Indirektno me spominješ i pokušavaš da napravišđ d*olju od mene- rekla je Maja.

- Bilo je normalnih, površnih dodira. pa to je normalno, momak i devojka smo bili - rekao je Marko.

- Maja mu je masirala t*stise - rekao je Mića.

Kurir.rs