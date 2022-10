"MARKO JE GEJ, NIJE MOGAO DA SPAVA SA MNOM!" Zadrugu trese AFERA dva muškarca, cimeri šokirani prizorom, a Maja sve ispričala!

Zadrugari Marko Marković i Marko Stefanović probudili su se pre dva dana u istom krevetu, pa je gej-afera protresla imanje u Šimanovcima.

Naime, oni su posle emisije razgovarali do jutra, ali su se nakon toga razdvojili, pa su zadrugari u spavaćoj sobi ostali u šoku kad su videli da Marko leži preko Markovića, kome cimer nimalo nije smetao. Njih dvojica su se tek posle razdvojili jedan od drugog, ali je scena iz kreveta bila dovoljna da Maja Marinković napravi haos, pa je išla po imanju i pričala kako je bivši dečko Stanije Dobrojević sigurno gej, te i da je ovo sve potvrdilo.

- Ljudi, Marko je gej, ne znam što se ovoliko trudi da ubedi ljude u suprotno. Pa kad se samo setim, on nikad nije imao seks pred kamerama! Kad ste njega videli da se krije ispod pokrivača s nekom devojkom. I kad se to desilo, on samo spava ili se češka. Nikad nije ni sa jednom imao seks! Sa Stanijom mislim da nikad i nije spavao, te priče sam čula napolju. On mi nije ni rod ni prijatelji da bih ga ovde štedela. Šta me briga i ako ovo puste u klipovima. Mogu sve u lice da mu kažem, ja nemam taj problem - pričala je Maja, pa je šokirala cimere u dvorištu rečima da je i sama pokušavala da proveri da li Marka uzbuđuju žene:

- Jednom samo pokušala Markovića da namamim i nije uspelo. Nije mogaoda mu se digne, on se ne pali na žene. Mene nije mogao da kresne, a pogledaj kako izgledam! Kao avion! Ako nije mogao sa mnom, kako će s nekom drugom.

Zadrugari su počeli da brane Marka Stefanovića, govoreći da je sigurno slučajno zaspao pored Markovića, a najviše je polemisao pčelar iz Kupinova.

- Stefanović sigurno nije gej. Dečko je možda biseksualac, ali ne verujem da je muvao Marka. Ne znam kako su završili zajedno u krevetu, ali kad se pokrene ta tema, evo ja ću prvi da ih pitam - rekao je Miki Đuričić kroz smeh, a Maja je nastavila da provocira:

- Videćeš, Miki, da je Maja u pravu! Samo me slušaj dobro. Pa videla sam kako spavaju jedan preko drugog, bude se i niko da se pomeri. Znači da im prija da se tako vaćare!

