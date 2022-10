RASKRINKAN SKROZ! Bivša zadrugarka priznala da joj je Marko Marković slao ŠOK PORUKE: Zvao je na piće, pa hteo da se USELI U STAN

Bivša zadrugarka i manekenka Nevena Milićević u emisiji uživo je otkrila da joj je pisao Marko Marković i potpuno ga raskrinkala.

Nisam živa trenutno, dobijam neke informacije, ne znam koliko su tačne, ali su jako zanimljive. Meni kažu da ti je Marko Marković pisao - rekla je voditeljka, a Nevena se odmah zbunila.

- Kako ti to znaš - upitala je manekenka sa nevericom, pa potvrdila:

foto: Printscreen/Red Tv

- Čuli smo se jedno vreme - priznala je Nevena.

- To je bilo kraj proleća, početkom leta, odnosno kada sam izašla iz "Zadruge". Primetila sam da mi prate sve moje profile, moj lični, za moje organizacije, ali mi ništa nije pisao, bio je stidljiv, ali uporan. Onda mi se javio, pa smo počeli da se dopisujemo, rekao mi je: "Ne pišem ti, jer ne znam na koji profil bi trebalo da ti se javim". Tako smo počeli da se dopisujemo, razmenili smo brojeve telefone, pa smo počeli i da se čujemo. Tad nije bio sa Stanijom, tad su već raskinuli, ali su mu stvari i dalje bile kod nje. Pitao me je da li bi htela da odemo na piće, ja sam pristala. Tad je bio u Crnoj Gori. Sladak je, liči na mog bivšeg momka, slični su tipovi muškarca. U maju mi je prvi put pisao, sad baš gledam našu prepisku. Imali smo i video poziv, on je fin i kulturan dečko. Međutim, nije došlo do našeg susreta, prestali smo da se čujemo posle nekog vremena, a sad ću vam reći i zašto - priča bivša zadrugarka, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Red Tv

- Bilo je čudno, Marko sad kaže da mu treba vremena i da neće da uskače u vezu, a kada smo mi bili u pitanju, poprilično je preskakao korake i bio direktan, to me je malo uplašilo. Pitao me da li bi htela da se poljubim s njim kada bi otišli na piće, a čak je došao i do toga da bi se preselio kod mene! Malo me je uplašio, ubrzo je ceo taj proces našeg upoznavanja i već je planirao da se useli kod mene. Nisam znala da će ući u "Zadrugu", iznenadila sam se, nije mi to rekao, ali se u tom periodu već nismo čuli toliko često. Marko je, što bi amerikanci rekli, oportunista - zaključuje Nevena Milićević u emisiji "Pitam za druga".

Kurir.rs/M.M.

