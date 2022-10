"BOLJE DA RADI KAO PROFI ŽIGOLO!" Majka Anite Stanojlović oplela po Marku Markoviću, evo zašto nije izabrao mladu zadrugarku!

Angelina Stanojlović, majka zadrugarke Anite Stanojlović, prokomentarisala je ćerkino učešće u rijalitiju, ali i njene emotivne brodolome sa momcima u Beloj kući.

Angelina se na samom početku razgovora, dotakla ćerkinog učešća, te je priznala da ju je razočarala.

foto: Printscreen/Zadruga

- Razočarala. Naravno da mi se nisu svideli neki njeni postupci. Najviše joj zameram to što juri kao muva bez glave za momkom koji se očigledno samo igra, a želi da ispadne kako ga ona spopada. Ne sviđa mi se to što se svima poverava i veruje svakome, pa oni to posle koriste protiv nje. I ovo poslednje, na toj žurci, ona inače ne pije i ono joj nikako nije trebalo. Bila sam baš ogorčena. Ali, znate kako, na kraju krajeva to je ipak moje dete, jedino žensko koje imam, pa sam i posebno bolećiva prema njoj. Nisam bila od starta da uopšte ulazi, međutim ona je jako tvrdoglava i šta zamisli to mora da istera. Da sam tamo, svašta bih joj ja rekla, u nekim momentima sam ljuta, ali me opet i brzo prođe i gledam pozitivno da će sve biti dobro i da izgura sve što bezbolnije. Jaka je ona i borbena, verujem da će bolje sagledati neke stvari i ljude oko sebe i naći način da se izbori - tvrdi Angelina, a onda je potom otkrila zbog čega se njena ćerka odlučila da uđe u rijaliti:

foto: Printscreen

- Još je i tvrđa, ona se tamo tek malo sad opustila, inače je jako srčana i borbena. Ume da se posvađa i da odgovori adekvatno ako joj nešto nije po volji. Zna i brzo da plane, brza je i na jeziku, pa nekad ne zna ni da prećuti. Mislim da ćete tu njenu stranu tek da otkrijete vremenom. Ume ona i da jako lepo iskomentariše, malo je još nesnađena i definitivno se na početku orijentisala samo na tu jednu temu, što joj očigledno nije dobro, mora podhitno da se trgne i da počne da razmišlja zbog koga i čega je uopšte ušla, da zaradi za sebe i svoje dete, da sutra mogu normalno da žive i egzistiraju.

Kako je Anita dosla u žiži javnosti, zbog takozvanog kokošinjca, Angelina se dotakla i njenig romansi u rijalitiju.

- Mislim da se ona nije ni u koga još ni zaljubila, poznajem svoje dete, i mogu da vam kažem da je ona drugačija kada se zaljubi. Ovo je neko dopadanje, sviđanje, više fizičko, da bi se zaljubila treba mnogo više i vremena i upoznavanja. Njoj je Marko Marković bio simpatičan i pre ulaska, nešto su se dopisivali ali sve je to bilo onako. Samo neki flert. Ali je ona jako tvrdoglava i kada nešto naumi, mora da istera do kraja, takva je.

foto: Printscreen

Jedna od glavnih tema, kada je njeno učešće u pitanju, jesu i njeni emotivni odnosi, što se Angelini nikako ne dopada.

- Naravno da mi ne prija, ali tu je on kriv, koliko i one što su sve to dopustile. Ako ništa drugo, trebalo je da ustane i da ih odbrani kada već zna da svakoj daje lažnu nadu, ali on to ne ume. On sebe smatra petlom koji je šta, samo lep, šepuri se i kukuriče unaokolo. Mnogo lepše bi zvučalo da su ga prozvali sultan a njih žene od sultana, ali nije on taj tip muškarca.

Angelina se za kraj dotakla i Marka Markovića, a o njemu nije imala nipta lepo da kaže.

- Dečko je, osim što je lepuškast potpuno jedna bezlična i prazna osoba, za koju je Stanija bila premija, i definitivno bila za sve u pravu. On je trut koji koristi finansijski jake devojke da uživa i ne radi ništa, sviđa se njemu Anita, itekako, ali nije dovoljno situirana da bi on mogao da planduje. I da se mane mog deteta, komentarisanja i uzimanja mene u usta, ima on svoju Milicu pa nek zajedno kopaju rudu iz njenog nosa. Momak je promašio profesiju, trebao je biti profesionalni žigolo. Njoj treba jak muškarac, da je voli i poštuje, a takvog neće naći u rijalitiju. I ne, nije odlepila, samo joj se fizički sviđa, kada se zagrebe ispod površine, neće naći ništa, a na noktima će ostati crno.

