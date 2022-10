ANITA STANOJLOVIĆ PROGOVORILA O PAKLU KROZ KOJI JE PROŠLA: Uhvatila dečka u prevari, isplivao i snimak INTIMNOG odnosa, svi u ŠOKU

Zadrugari su sedeli na kauču, te je tom prilikom Anita Stanojlović sa cimerima podelila kako je uhvatila bivšeg dečka da je vara.

- Sa tim dečkom sam se upoznala na svadbi moje sestre. Smuvali smo se posle nedelju dana, hteo je nešto ozbiljno. Upalila sam mu lokaciju i pratila ga. Meni sestra pošalje sliku da je na bazenu sa nekom, on se šokirao kad me je video. Ja pozovem njegovog druga da me vozi kod njega na imanje, rekla je Anita i nastavila:

- Noću ti kučići lutaju po dvorištu, ja ušla unutra, ono kuče je moglo da me pojede. Nađem se sa njegovim drugom u Beogradu, zove on njega, ovaj ne sme da se javi. Posle par poruka mu ovaj šalje: "Javi se da vidiš se*s uživo", pa mu je poslao snimak kako je*e drugu devojku. Da, uhvatila sam dečka kako me prevario - rekla je Anita.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)