OPŠTI KOLAPS U BELOJ KUĆI Pljušte uvrede na sve STRANE, Zorica odmah SKOČILA da odbrani mladu Anitu, cimeri žestoko krenuli na NJU

Zadrugarka Anita Stanojlović u rijaliti "Zadruga 6", započela je romansu sa Stanijinim bivšim, a kako nije odustajala od njega, mnogi zadrugari su stekli o njoj i ne baš pohvalno mišljenje, te je stalno na meti napada brojnih rijaliti učesnika.

Naime, u toku emisije "Gledanje snimaka", zadrugarima je najavljen naredni video klip u kom su imali priliku da vide kako Marko Marković pljuje po Aniti Stanojlović u pušionici zajedno sa Miljanom Vračarevićem, a ubrzo potom došlo je do pravog rusvaja na imanju.

- Ona nije normalna! Ne može nju ništa da izrevoltira. Ona je već stigla da se čuje sa Janjušem, da vidi Cara. Došla je ovde, gleda u njega. Mi smo mislili da je fiksirala Maju, ona gleda da ona spusti pogled. On kaže da mu trebaju čarape, ona odmah reaguje. Ona je opsednuta njim, fiksirala ga je - rekao je Miljan.

- Čovek izađe iz sela, ali selo iz njega nikada - dobacila je Maja.

- Valjda je jasno da ako sam psihopata, da sam zaljubljena - rekla je Anita.

- Mislim da se sprdala - smejala se Slađa.

- Kada su objavili da ulazim u "Zadrugu", Janjuš me je objavio i napisao: "Gde si bila ovih godina kad sam ja bio". Napisala sam mu da se uhvati sa mojom majkom, pošto su isto godište i da se skloni - rekla je Anita.

Zorica Marković, jedina je stala u odbranu mlade zadrugarke, i žestoko je prekorila Miljana, jer je na Anitin račun, izrekao mnogobrojne optužbe:

- Ona zaista ništa loše nije uradila ovde, ni postupak. Muva se, poljubac sa Bilalom. Ja sam joj zamerila, to joj ne treba. Ima pravo da se zaljubi, što se tiče Marka. Ja Miljana mnogo volim, beskrajno je duhovit, ovo ima težinu, ali mi je jako ružno to što on sada govori za ovu devojku. Svi smo odnekle došli u Beograd, uspeli ili propali. Ovo je pregrubo bilo što si sada izneo za Anitu, pregrubo! Sada ovo tvoje izlaganje. Evo ga Marko Marković, evo je Milica, nek se smuvaju da se ti smiriš. Evo Aleksandra, tvoja drugarica se slaže sa mnom. Šta je ona strašno uradila? Ona nije psihopata, za Anu ste rekli - rekla je Zorica.

- Kako nije primetio da je psihopata kada su se družili? - pitala je Ivana.

- Je l' je neko je**o od ovih? Milicu jeste! Pa? Budi realan - prodrala se Zorica.

- Ništa, navikla sam da me kanalite - dodala je Milica.

- Upamti da, Marko Marković, posle Mensura... - rekla je Zorica.

- To sam ja rekao, od mene si čula, neće biti sa Milicom - rekao je Miljan.

- Je l' bi ti voleo da neko tvom detetu ovako kaže? Preterao si, veruj mi! - drala se Zorica.

- Ko joj je rekao da ide da se blamira, nije joj prijatelj. Šalješ devojku da ide da se ponižava - rekao je Miljan.

- Mani me tih fora, nemoj da se**š - drala se Zorica.

Kurir.rs

