ALEKS DOBILA INFORMACIJU IZ SPOLJNOG SVETA: Rekao mi je da se video sa Dejanom! Progovorila o Milici, a Bilala OCRNILA (VIDEO)

Aleksandra Nikolić kod Drveta mudrosti pričala je o prijateljstvu sa Milicom Veselinović, za koje mnogi smatraju da je lažno.

Aleks je priznala i šta sve ima novo u "Zadruzi 6" otkako se vratila nakon operacije koju je imala.

- Zdravstveno sam bolje. Što se tiče zadrugara, pričaju da ću videti da mi neki ljudi nisu prijatelji, ali ja neću da pričam neke stvari sve dok se meni to ne dokaže. Ja ne mogu da poverujem u neke stvari. Stalno komentarišu moje i Miličino prijateljstvo i pričaju kako je ona pričala ružne stvari dok sam bila na operaciji. Ja sve mislim da je to pogrešno protumačeno jer pričam sa njom i znam koliko je tu za mene i ja nijedne sekunde u to ne mogu da verujem - pričala je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

Da li posle svih priča sumnjaš u Miličinu iskrenost? - dodala je Drvo.

- Drvo, da ti budem iskrena, ne. Ona je meni objasnila o kojim situacijama se radi i u toj priči ona mene nije ogovarala. Ona mene za sad nije slagala i ja to nisam primetila i mislim da ona to ne bi uradila. Ja sam nju stvarno zavolela kao drugaricu, vezala sam se i smatram da je to i sa njene strane. Mislim da ona te stvari ne bi radila, ne znam možda.... Ja stvarno mislim tako - govorila je Nikolićeva.

- Nenad mi je rekao da se video sa Dejanom i da su pričali, a ja ne verujem da su se videli. Više mogu da poverujem da je Dejan njega pozvao pred ulazak, a kaže da je za kovčeg gledao napolju - objašnjavala je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

Šta kažeš za Maju i Bilala? - pitalo je Drvo mudrosti.

- Pa zna se kako mišljenje imam o njima pojednačno, loše i o Maji i o Bilalu. Kad bih pogledala njihovu vezu, ne znam nekako mi se čini da se Bilalu zaista sviđa Maja i da je to istina. On se nekako primirio, a Maja mi deluje nikad smirenije. Nikad nije bila mirnija pored nekoga, imaju oni svađe, ali to je ništa kakve je svađe imala u prošlosti. Ja sam rekla, ovde ću ljubav da podržim, kakva god bila. Iznenadilo mi je kad sam se vratila sa operacije, Maja me je pitala kako sam. O Bilalu imam najgore moguće mišljenje i mislim da radi neke stvari zarad rijaltiija, ima pokvarenu i podlu crtu u sebi. Ovako o njima kao vezi mislim da se zaista sviđaju jedno drugome i nekako su mi dosta slični - pričala je ona.

Šta kažeš za odnos Bebica, Miljana, Ina i Zola? - pitalo je Drvo.

- Miljana je kao malo dete i u ovoj priči ona treba da raščivija u svojoj glavi šta želi, a šta ne želi. Ina je potrešena, radili su test, čekaju drugi test. Mislim da su zadrugari bili okrutni prema njoj. Miljana i Zola, ono što sam videla u petak, raznežila sam se. Znamo da između njih postoji emocija koja se nikad neće ugasiti i Bebica je toga svestan. Njihov odnos je pre toga bio dosta nezdrav i delovalo mi je kao kad je želela svima da udovolji kad je došao Bebica, Mariji, Siniši... Bebica je stvarno bio uz nju u svakom trenutku i najviše mi je žao Miljane u celoj priči. Ona sama treba da razmisli kako će i šta će, a Bebica ima pravo da ne voli Zolu i zadrugare koji su podržali ljubav nje i Zole - govrila je Aleks.

