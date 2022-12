CAR ĆE KRIVIČNO ODGOVARATI ZBOG NASRTAJA NA MAJU? Taki BESAN, Filipa će ovo skupo koštati: "KONJINA OD 130 KG NASRĆE NA ŽENSKO!"

Radomir Taki Marinković, otac starlete Maje Marinković, besan je na Filipa Cara nakon što je nasrnuo njegovu ćerku.

Maja i Car su se danas sukobili tokom fotografisanja za medije i tom prilikom se počastili brojnim psovkama! Njihova svađa je otišla toliko daleko, da je Car u jednom trenutku nasrnuo na Maju.

foto: Printscreen Zadruga

Taki se oglasio nakon haosa i otkrio da ga je prizor koji je video na televiziji itekako potresao.

- Vidi se ovaj klip kako je udario žensko pesnicom u glavu... To je jedan dokazani nasilnik, a ustvari je jedna obična devojčica. Kada sam ga dva puta nazvao telefonom mjaukao je kao mačka, iako se plaši mačaka, i nije smeo da dođe da se vidimo! Jajara jedna... Udara samo na slabije, jer on mrzi Maju, a videli smo kakav je frajer kada ga Kristijan Golubović pred njegovom tadašnjom devojkom Minom Vrbaški hvata za uvo i izbacuje iz Bele kuće! Svi smo tome svedočili. On je hrabar samo kada je 10 ljudi iz obezbeđenja oko njega, a pre mesec dana je u jednom beogradskom klubu urinirao u pantalone kada su ga tri momka iz kluba izveli napolje. Tom prilikom ga je spasio jedan naš zajednički prijatelj sa bradom, ne bih da mu spomenem ime. To je jedan indijanac običan, nije smeo da me pogleda sa šanka, a kamoli da mi priđe - rekao je Taki jednom dahu.

Marinković je takođe oštro demantovao Careve tvrdnje da je Maju podvodio svojim prijateljima.

foto: Printscreen YouTube

- To nema veze sa vezom. Zna se ko su Taki i Maja u gradu. Nikada to ne bi dozvolio. Maja ima sve u životu pored mene, zato je svi i mrze. Zna se vrlo dobro ko sam ja već tri - četiri decenije i u kojem se društvu krećem. Došao je iz malog mesta i "zanela su ga svetla velikoga grada". Zna se da Maja nije devojka koja ide za novac, a nemaju gde da je udare pa je udaraju na porodicu. A o njegovoj porodici sam čuo isto to što je Maja izgovorila - rekao je Taki besno.

Takođe, Taki ne može da veruje da muškaracu uopšte može da padne na pamet da udari ženu.

foto: Printscreen, Nenad Kostić

- Van pameti je da konjina od 130 kilograma udari devojku od 50 kilograma! Ne podržavam nikakvo nasilje, a kamoli nasilje nad ženama! Majin advokat će da vidi kako će to da reguliše, ali nije isključeno da će krivično odgovarati. Ja se u to ne mešam! - rekao je Taki uzrujano, a kako je izgledao Filipom napad na Marinkovićevu, možete pogledati u videu iznad.

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji