"TRI DEVOJKE SU MI IŠLE NA ABORTUS" Filip Car hvali se svojom BRUKOM i ne sluti da mu TRUDNA devojka stiže u Belu kuću

Aleksandra Nikolić i Filip Car su pričali o porodici, deci i planovima za život.

- Čime ti se bave roditelji? Je l' težiš ka tome da osnuješ porodicu? - pitala je Aleks.

- Ja jedva čekam to čoveče, šta ti je. Pogotovo sina da imam jedva čekam. Znam i kakav ću biti, ja sam mnogo predan deci i mnogo ih volim. Hteo sam i raditi nešto tako, imam živaca za njih i smiruje me da provodim vreme sa decom. Što više dece, to bolje, troje, četvoro. To majke mi kad izađem iz ove sezone, ako budem u nekoj vezi, odma pravljenje dece. Voleo bih da imam dva muška blizanca, još jednog sina i ćerku. Petoro dece - rekao je Car.

foto: Shutterstock, Nenad Kostić

- Mislim da će tebe to promeniti - rekla je Aleks.

- Sad ću sa tobom kad ponovo budemo u vezi, ako se budeš uozbiljila, kad vodimo ljubav - rekao je Car, a ona negodovala.

- Je l' bi imala decu sa mnom? - pitao je Car.

- Pa... pa ne znam, ne planiram sad to. To su velike stvari... Ja se bojim da neću moći da budem majka, ne znam - rekla je Aleks. - Meni su tri devojke išle na abortus - rekao je Car.

kurir.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:05 Filip Car u Skadarliji