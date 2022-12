CAR IDE NA ROBIJU JER MU JE KRVNIČKI SLOMIO VILICU?! Oglasio se Admir Peleš i rekao kako stoje stvari i da je PUKAO 10.000 evra

Sulejman Memo Haljevac je u svojoj emisiji na jednoj domaćoj televiziji ugostio bivšeg zadrugara Admira Peleša.

Voditelj je najavio da je Filip Car osuđen na godinu dana uslovne kazne jer je Admiru polomio vilicu.

foto: Printscreen

Na Memino pitanje šta se dešava oko suda sa Filipom, Admir je odgovorio da je posebno to što ga država tereti, a posebno je privatna tužba.

- Ja sam dobio neke informacije od svog advokata. Nije on 100% dobio, ali smo načuli da je dobio (tu kaznu). To ga država tereti za delo. Ja bih voleo da je osuđen za to delo, jer mi kao mi idemo sa privatnom tužbom. Mi nismo mogli da pokrenemo postupak, sve dok se ne završi ovo suđenje. Ako je osuđen, nama to igra ulogu, jer mi onda krećemo. Advokat je već poslao dopis i šta već treba. Mi tražimo odštetu - rekao je Admir, a zatim nastavio:

foto: Printscreen

- Nisam se vratio (u "Zadrugu"). Na odeću za ulazak sam potrošio sigurno 10.000 evra, a to mi nije vraćeno. Ništa nisam dobio, ništa nisam naplatio, samo sam u minusu - rekao je Admir.

- Ako je osuđen, on je takve naravi, da će još nekog udariti i završiti u zatvoru - rekao je Memo.

- Ako je osuđen i prekršiš uslov, ti momentalno ideš u zatvor na to delo i plus za to novo delo koje si uradio - rekao je Peleš.

foto: Printscreen/Youtube

Admir je na kraju poručio da je znao da će sve ovako biti, da se nikad ne bi upustio u "nešto takvo".