NA METI FANATIKA! Bilalu i njegovoj porodici PRETE zbog Maje: Evo šta je razlog!

Bilal Brajlović čvrsto je rešio da na vezu sa Majom Marinković zauvek stavi tačku zbog njene javne prevare s Filipom Carem, ali stvari ipak nisu tako jednostavne kao što se čine.

Naime, i pored toga što se on trenutno nalazi na kućnom lečenju zbog povrede noge, njemu i njegovoj porodici svakodnevno stižu pretnje da mu ne padne na pamet da se pomiri sa njom nakon što se posle oporavka vrati u "Zadrugu".

- Bilalovi fanovi su ubeđeni da Bilal i dalje voli Maju, bez obzira na to što se ona upustila u vezu sa Carem. Oni smatraju da je on samo ljut trenutno i da će se pomiriti čim se on vrati u rijaliti. Zato njemu i njegovima pišu da i ne pomisli na to i da je i bolje da je zaboravi, inače se neće dobro provesti. Bilalovoj porodici uopšte nije prijatno zbog toga, ali se slažu sa njegovim fanovima. I on se malo uplašio, ali je obećao da je sa njom završio za sva vremena. Videćemo uskoro da li će održati reč - završava izvor blizak Bilalu.

