"SAMO SA MNOM JE IZGLEDALA KAO ŽENA" Bilal očajan zbog Majine IZDAJE, sprema joj PAKAO! Kivan i na Vračarevića

Maja Marinković imala je veoma zanimljiv razgovor sa Filipom Carem, a tom prilikom Car joj je izjavio ljubav. Maja je ponavljala da voli svog dečka Bilala Brajlovića, koji je zbog zdravstvenih problema napustio "Zadrugu" na neko vreme, ali se uprkos ovim tvrdnjama nije odvojila od Filipa.

Njihov razgovor je trajao do ranih jutarnjih sati, a Car je pokušao i da se uvuče u Majin krevet, što mu ona nije dozvolila. Tim povodom oglasio se Bilal, koji je javno ostavio Marinkovićevu putem svog Instagram profila.

foto: Printscreen

Brajlović je otkrio kako se sada oseća fizički, a potom progovorio i o Maji.

- Dobro je, šta da ti kažem. Idem na fizikalne, teško je sa štakama, ljudi me stalno pitaju, kako je, šta je... Ali sve je uglavnom dobro - rekao je on.

Bilal je istakao da Maji neće preći preko svega što je bilo prethodne noći i da je njihova veza zauvek gotova.

- Ispratio sam sve, od četiri ujutru do kad je trajalo, odvratno, fuj. Mislim da je samo sa mnom mogla biti i izgledati napolju kao žena, da je imala podršku ljudi, ali eto izgubila je sve, i mene je izgubila. Neću biti kao ostali, neću više nikad biti sa njom, nikad. Znam da će me čekati kad se vratim, ići će na mene, ali od toga nema ništa. Kod kuće ležim, polomljena mi noga, a ona onako... Očegledno da ima emocije i prema meni i prema njemu, a ja ću se uvek skloniti kad osoba ima emocije prema dve osobe, to je nerealno. Ne znam šta tu više da tražim, pokušavao sam, bio sam tu, izašao sam, veruj mi, ništa nisam uradio. Ona slika što se pojavila, to je moja najbolja drugarica, ona je čak i Maji slala poklone. Došla je sa svojom majkom da me vidi. To su gluposti, i da sam se slikao, to nije opravdanje za ovo što je uradila - rekao je Bilal i nastavio:

foto: Pritnscreen/Instagram

On je istakao i da njegovi roditelji nisu bili za ovu vezu, dok ih je on ubeđivao da je podrže, što se na kraju i dogodilo. Samo nekoliko sati kasnije, Maja je svojim ponašanjem upropastila sve.

- Moji nisu bili za tu vezu, nisu podržavali, ali ja kad sam došao kući i rekao da sam stvarno zaljubljen, oni su rekli: "Okej, radi šta misliš da je najbolje, mi mislimo da to nije okej, ali ako ti smatraš tako, podržaćemo te". Jutros mi je došao otac u sobu, do juče me je podržavao za tu vezu, i šta on sad meni da kaže kad je ono video. Čuo sam se i sa Takijem, rekao mi je da sam jedini momak kome je čak kupio i neke poklone, podržavao to. Ja sam rekao da ću uvek biti uz nju. Nema šta, baš je zaj*bala, uvek je pričala da je lojalna devojka, a nije izdržala ni nedelju dana, a zamisli još dva meseca... Pričala je nešto o Aleks, a čak ju je i oprala, ponizila se strašno. Videli smo kako je bila verna, ponizila se, više niko je neće shvatati ozbiljno, ja sam bio zadnja budala koja je pokušala, da je videla nešto u njoj dobro. Želeo sam da verujem da će biti drugačija, da nije onakva kakvom su je ljudi napravili i ona sama sebe, to sam od prvog dana pokušavao, kad su svi govorili da od toga nema ništa. Uvukao sam joj se u kožu, ali ja više ne želim, meni takva devojka ne treba - rekao je Brajlović.

foto: printscreen

Bilal se potom osvrnuo i na Miljana Vračevića za kog je istakao za kog je istakao da je nula od čoveka.

- Kad sam izlazio, Miljan me je grlio, ljubio, a posle par minuta, kad sam izašao govorio je Caru da je napadne. Miljan je odvratan čovek, dvoličan. A što se tiče Cara, ispao je ogroman š*pak. Sve vreme sam govorio da tu ima nešto, a on je tvrdio da nema, i sinoć me naziva teletabisom, a dok sam bio unutra bio je fin prema meni. Što nije uradio ovo dok sam ja bio unutra, nego kad sam izašao, odjednom je mangup. Videćemo kad se vratim, ispao je ološ i smrad, neću mu prelaziti preko toga, to je katastrofa, mogao bi dobro naj*bati - poručio je on.

