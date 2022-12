"ALEKS JE ISKORISTILA DEJANA ZBOG PARA" Teča iz Beča osudio preljubnicu Zadruge 6, ponizio Filipa Cara, pa otkrio detalje SKANDALA

Bivši rijaliti-učesnik Rade Lazić, poznatiji kao Teča iz Beča, otkrio je najmračnije detalje o zadrugarima. Naime, Lazić ističe da su mnoge devojke lakog morala, te je odmah na početku opleo po Aleksandri Nikolić zbog prevare s Filipom Carem.

- Iskreno, o većini devojaka što su trenutno tamo nemam lepo mišljenje, ali takođe nemam ništa lično protiv njih. Što se tiče ovog ljubavnog trougla, Aleksandra Nikolić je stvorena kao "dobra" devojka od naroda zbog veze s Dejanom, a sada gledam komentare kako je isti taj narod koji je stvorio dobricom i digao u nebesa pljuje. Svakako, devojka koja mnogo glumata, ali ta gluma može da prođe samo ljudima koji imaju IQ kao trenutnu temperaturu napolju. Sva ta farsa, veza s Dejanom, od samog starta se videlo da je iz koristi zbog što boljeg plasmana u ne(rijalitiju). Tako da ne dužim puno, Aleksandra glupa osoba s imaginarnim samopouzdanjem - govori Rade na početku razgovora, a potom je prokomentarisao i njen odnos s Filipom Carem.

- Ne kaže naš narod džabe "Svaka krpa nađe zakrpu". Pun mi je k**ac više "žrtva" iz rijalitija. To što je Aleksandra prevarila, to za Dejana nije iznenađenje. Znao je on vrlo dobro o kakvoj se osobi radi i ušao je u vezu s njom. Sam ju je birao i veličao, slao poklone, kleo se u tu ljubav, a sada mu je najgora. Kada kažete prevara, mislim da su te bake i deke što su tu ljubav podržavali i slali im novac za putovanja prevareni. Sramota me je kada vidim rijaliti-učesnike kada na socijalnim mrežama (socijalne mreže treba da budu privatne, a ne da praviš buvlju pijacu i javni WC) uzimaju po 50e, 100e za neke reklamice, a tek da ne pričam da prihvataju novac od fanova (debila), a deklamuješ se kao neka javna osoba, poznata ličnost. Odavno je postalo sramota biti javna ličnost u Srbiji.

Da li bi neku zadrugarku vodio kući i oženio se njom?

- Postoje neke devojke koje su OK, ali, kao što sam rekao, velika većina devojaka nije. Da li su za kuću?! Da, možda, pre bih rekao daleko im lepa kuća. Vidimo iz sezone u sezonu kakva im je higijena, šta sve same pričaju jedna o drugoj, mislim kada bih jednu takvu doveo da mi zabaci sito na kuću, pukla bi mi crna pogibija.

Budući da si ugostio veliki broj zadrugara u Beču, a da su među njima i Maja i Car, koji su pravili haos po hotelskim sobama, šta znaš o tome?

- Pozamašan broj zadrugara koji je kod mene dolazio ima neku malu tajnu za koju znam, ali nikada ne bih nešto javno izneo da napravim nekom problem. Drukara ste imali brdo u "Zadruzi", ne spadam u to stado. Što se Maje i Cara tiče, ne znam tačno šta se desilo u Beču. Taj vikend nisam ni bio u lokalu, ali čuo sam da je nešto Maja pravila problem zbog nekih devojaka Caru (zamislite da Car bude veran). Te devojke svesno ulaze u priču s Carem da bi bile tema, ne zato što je on neki frajer.

Rade Lazić osvrnuo se i na porodicu Kulić, te istakao da nema lepo mišljenje o Miljani i Mariji, ali ni Bebici.

- Šta tu reći, takav skup budala mislim da nema nigde u svetu. Verovatno smo prvi u svetu što se budala tiče. Marija tu i tamo, ima nekada dobre stavove i izlaganja, ali majka je i naravno da će uvek stati na stranu deteta. Ali to ne opravdava što je pušta u rijaliti da unovči njeno budalisanje, parola "Novac na prvom mestu, menjam zdravstvenu knjižicu za čekovnu". Bebica je, mislim, ličnost koju kada vidim na TV i vidim da je u muškom obliku, moja briga za mušku populaciju se znatno povećava. On kao da je s Marijom u vezi, a u stvari je samo rektalni alpinista koji joj se šlihta zarad nekog njegovog interesa. Da li je to Miljana, popularnost, to već ne znam - tvrdi Rade.

Rade Lazić za kraj razgovora osvrnuo se na poznanstvo s Lepim Mićom, te istakao da ove sezone smatra da nema adekvatnog pobednika.

- Lepi Mića je neko koga stvarno gotivim i uvek je tu bio za mene. Ima ispravne stavove u dosta situacija. To što psuje narod mu se tobože najviše zamera. A taj narod koji se javlja u "budala pita" je na istoj niveli s učesnicima formata - govori Rade i završava:

- Ove sezone nikoga ne vidim kao pobednika. Trebalo bi već sada prekinuti sezonu pošto su bezveznjakovići. Nikome honorar da ne daju, te pare uplatiti u humanitarne svrhe i gotova priča.

