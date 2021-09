POGLEDAJTE SNIMAK TUČE MAJE I CARA! DIVLJAŠTVO! Udarala glavom u zid, vukao je po hodniku! Otac ŠOKIRAO izjavom!

Maja i Filip, koji su nedavno otpočeli emotivnu vezu, najpre su u Beču imali verbalni okršaj, koji se potom pretvorio u fizički. Marinkovićeva je plakala i urlala na sav glas, a njeni krici odzvanjali su čitavom zgradom, zbog čega su pojedine komšije izašle iz svojih stanova.

Oni su zatim rekli da će zvati policiju, ali za sada nije poznato šta se nakon toga dogodilo i da li je policija zaista došla. Maja se zatim srušila na pod, a Filip Car ju je, samo u donjem vešu, vukao po hodniku, dok su vrata stana sve vreme bila otvorena.

Maja je potom javno priznala da je došlo do sukoba.

Majin otac Radomir Marinković Taki je prokomentarisao buran odnos ćerke i Filipa.

- Nisam upućen u to što se dogodilo. Maja mi je samo rekla da su se posvađali, ali ako se to desilo to je strašno. Na Maji nisam primetio ni modrice ni ogrebotine, delovalo je normalno. Šta se desilo, Boga pitaj? Njih dvoje su sada u dobrim odnosima, sinoć sam ih zajedno vozio u bioskop. Nemam mišljenje o njemu, ako je dobar mojoj ćerki, meni je još bolji - kazao je Taki.

Ovo nije jedina tuča koju su Maja i Filip nedavno imali. Nekadašnji zadrugari Branislav Radonjić Brendon i Jelena Krunić snimili su video, koji su potom postavili na društvene mreže, u kojem su opisali šta su Maja i Filip radili kad su došli kod Brendona u goste. Brendon i Jelena su otkrili da je Maja, malo nakon napuštanja stana, udarala glavom iz sve snage "kao nekad u Zadruzi za onim što mu je rasturila brak", aludirajući na aferu sa Janjušem, te da je urlala, dok su se ona i Filip bacali jedno na drugo u hodnicima zgrade u jeku sukoba.

