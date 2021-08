SKANDAL! POTUKLI SE MAJA I FILIP CAR: Marinkovićeva vrištala na sav glas, razbudila ceo komšiluk, scene su bile PAKAO?!

Bivši učesnici Maja Marinković i Filip Car uplovili su u ljubavnu romansu, uprkos brojnim pokušajima da to demantuju tvrdeći da je reč samo o prijateljstvu.

Društvene mreže preplavili su brojni dokazi o njihovoj vezi, a tome su svedočili i ljudi iz njihovog okruženja - bivši učesnici "Zadruge", koji su potvrdili da su u emotivnom odnosu.

foto: Nikola Anđić

Na njihovu vezu je, po svemu sudeći, stavljena tačka, i to na najgori mogući način - navodno žestokom tučom! Maja i Car su se nakon burne svađe navodno potukli u gluvo doba noći i na noge digli čitavu zgradu.

"To da ste videli... To je takav haos bio! Urlali su jedno na drugo, a onda je krenula tuča, nije se znalo ko tu koga... Maja je vrištala toliko da nas je sve razbudila, a baš je kasno bilo, pakao! Urlala je i plakala, on se drao kao lud", ispričao je izvor, a komšinica je zabeležila i snimak iz stana pored onog u kom je došlo do fizičkog obračuna Maje i Cara.

"Maja i Filip Car ovde, stan do, Maja vrišti", napisala je žena iz stana pored.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Pink.rs

