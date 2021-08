MAJA ME RAZOČARALA ZBOG LAŽI! NEKA IM JE SA SREĆOM: Sanja Stanković priznala da li se sada čuje sa bivšom drugaricom!

Sanja Stanković otkrila je šta misli o nekadašnjoj drugarici Maji Marinković koja je navodno uplovila u romansu sa njenim bivšim dečkom Filipom Carom.

Stankovićeva je priznala da li se i dalje čuje sa drugaricom i bivšom rijaliti učesnicom.

foto: Printscreen/Pink TV

"Kod mene ljudi padaju na sitnice, Maja me je razočarala što me je slagala, mene ne zanima da li je sa Filipom, ali sam je ja otvoreno pitala da li je tada bila sa njim, njih drugi zadrugari odaju. Nismo se čule posle te emisije, ona me je zvala i razmenile smo neke poruke, ali se na kraju nismo ni čule. Ja je neću ni zvati, jer ja nisam pogrešila u našem odnosu, najviše mrzim laž, šta god da je u pitanju, može da mi kaže", iskrena je bila Sanja.

"Moram da kažem da je Mića u rijalitiju bio u pravu za sve, tek se sada vidi ko je ko i da niko unutra nije prijatelj, druže se, a pljuju i foliraju", rekla je Ana.

"Šta je bilo onda u emisiji kada sam gostovao sa Sanjom i Carem? Tada sam rekao da su Maja i Car zajedno, poenta je što su Sanja i Maja drugarice", dodao je Mića.

"Neka im je sa srećom, svako bira kako će se postaviti", rekla je Sanja kratko u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ.

