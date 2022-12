MIKI UZEO SILNE PARE OD ZADRUGE, A SAD MU ANGELINA PRAVI PROBLEM? 150.000€ planirao da uloži u biznis sa ženom, ona BESNA na njega

Miki Đuričić po ko zna koji put pogazio je datu reč i pobegao iz rijalitija, ali će ga ovog puta neodgovornost skupo koštati. Na stranu to što će ostati bez velikih para, pošto ga je produkcija Zadruge tužila, nego mu i žena Angelina navodno preti razvodom.

foto: Nikola Anđić, Nemanja Nikolić

"Lepo kažu, vuk dlaku menja, ali ćud nikako. Džabe je Miki onoliko obećavao da neće bežati iz rijalitija, govorio da sada ima ozbiljan razlog da ostane, da se bori za budućnost ćerkice... Džaba on ima želju kad nema snagu i volju. Nema njemu pomoći. Ranije su uspevali da ga zaustave, ali sada su ga pustili da pobegne. Ako ćemo realno, nije ni bio nešto aktivan i zanimljiv. Probudi se, pa se ugasi i tako u krug. Bleda kopija onog sjajnog komentatora koji je nekada bio. Utihnuo je kao rijaliti igrač, nije više za taj format, a možda se okuražio jer je deo para dobio unapred. To je ostavio ženi, pa se kad je bežao, vodio mišlju da nije baš za džabe bio unutra. A to što će sad morati da plaća penale, 50.000 evra, to nikom ništa. Angelina samo što nije doživela nervni slom. Imali su planove da taj novac da ulože u pametne stvari, ali sad je sve to palo u vodu. Čak mu je u jednom momentu rekla da će da ga ostavi ako se ne promeni i ne uozbilji. Ona žena radi u školi, trudi se, a on se nije opametio ni kad je postao roditelj. Njoj ne treba drugo dete, nego muž koji je odgovoran i ozbiljan. Mislim da će u narednom periodu njih dvoje tek voditi ozbiljne razgovore, pogotovo što, kako čujem, on nije trebalo da ostane do kraja rijalitija već samo do februara, ali gospodin nije mogao za masne pare da izdrži mesec dana", otkriva izvor.

Rijaliti mag Miki Đuričić, koji je nedavno diskvalifikovan iz "Zadruge 6", pisalo se da je za boravak u rijalitiju dobiti 150.000 evra.

foto: Kurir/Ana Denda

Međutim, Miki Duričić se na Instagramu posle diskvalifikacije obratio pratiocima i otkrio kako uživa sa porodicom.

- Dobro jutro. Evo da vam se javim, hvala Bogu kući sam, dobro smo svi. Ćerka i supruga su presrećne što me vide. Probudio sam se sada, žena sad ide na posao. Neću da pričam o razlozima izlaska, verujte mi da ja imam dobre razloge što sam izašao. Važno je da sam ja sada došao kući za praznike, i da ću Božić provesti sa porodicom, nije više rijaliti za mene. Hvala vam još jednom na svemu, nisam ni ja neka ličnost, da ste živi i zdravi, šta da vam kažem. Vidimo se nekad, negde. Jako nam je lepo, otkako sam došao kući. Možda ću i ja uskoro otvoriti Jutjub kanal. Pozdrav i nemojte se nervirati - rekao je Miki u svom prvom javnom oglašavanju.

