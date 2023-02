"NEMOJ DA TI POLOMIM RUKE I SPRŽIM JEZIK" Jezive pretnje Filipa Cara lede krv u žilama! Aleksandra ZANEMELA (VIDEO)

Filip Car i Aleksandra Nikolić ponovo su započeli romansu nakon više neuspelih pokušaja.

Kako se činilo, između njih je sve funkcionisalo odlično. Večeras su njih dvoje ušli u žestok sukob ni manje ni više zbog hrane.

Naizgled bezazlena rasprava pretvorila se jezive pretnje.

- Kome ti nudiš da jede? Bebici? - viknula je Aleks

- Ovo ti je poslednji put. Poslednji put, psoebno za njega koji meni uvek daje - rekao je Car.

- Kao da bi on meni dao. U čemu je problem - rekla je Aleks

- Nemoj da ti polomim ruke i spržim jezik na ringli. Nisam ti ja Dejan Dragojević. Nemoj da bi te video da prodaš cigare još jednom, prste ću ti polomiti. Da me pitaš kome nudim hranu - rekao je Car.

- Zabole me uvo - rekla je Aleks.

- E sad ti nećeš jesti. Gledaćeš, a Bebica i ja ćemo jesti - rekao je Car.

- Nemaš ti problem sa njim, a napušio si ga neki dan - rekla je Aleks.

- To nema veze, to su druge stvari u ptianju. I on mene ponudi. U ratu ljudi nude. To si od Dejana napolju videla, nikad u četvorci nisi bila alava - rekao je Car.

Kurir.rs/S.B.

