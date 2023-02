PROGOVORIO ZADRUGAR KOJEG SU POVEZIVALI SA ANĐELOM ĐURIČIĆ! Ovo je POZADINA njihovog odnosa: "Izviniće mi se kad izađe..."

Anđela Đuričić, koja se pred milionskim auditorijumom u prethodnoj sezoni Zadruge predstavila kao smerna i patrijahalna devojka, pogazila je sve svoje stavove kada je ušla u vezu sa 22 godine starijim Zvezdanom Slavnićem. Na taj način je srušila kredibilitet koji je gradila i tako postala meta mnogim zadrugarima, koji tvrde da ona nije ni malo smerna i naivna

Proteklih dana dosta se u rijalitiju spekuliše o automobilu sa američkim tablicama, koji je Anđela vozila celo prošlo leto, koji joj je po njenim tvrdnjama pozajmio bivši zadrugar Pavle Jovanović. Filip Car je insinuirao da su njih dvoje bili u s*ksualnoj vezi, a pridružio mu se i Marko Janjušević Janjuš.

Tim povodom stupili smo u kontakt sa Pavlom, kako bismo otkrili pozadinu njihovog odnosa.

U kakvom si odnosu sa Anđelom? Zadrugari bruje o vama.

- Anđelu sam upoznao na finalnoj žurki "Zadruge 5". Istina je da sam je tada vozio kući, ali mi nisimo bili sami u kolima. Bilo je par drugara i jedna drugarica. Video sam je da čeka taksi i ponudio sam se da je ja odbacim. Smatram da je to najnormalnija stvar i tome ne treba pridavati značaju.

Dosta se spekuliše o vama jer je mnogima nejasno zašto je vozila tvoja kola celo leto.

- Odmah da vas razuverim, ja ne znam šta je tu ljudima nelogično. Nije istina da ga je vozila celo leto, već samo kada je dolazila u Beograd iz Crne Gore. Pomogao bih svakome, uostalom ja imam nekoliko automobila. Jako sam blizak sa Anđelinom kumom, pa smo tako i ušli u priču. Davao sam joj smernice i savete za mnoge druge stvari i mislim da tome ne treba pridavati značaja. Jednostavno sam takav.

Da li si promenio mišljenje o njoj nakon njenog odnosa sa Zvezdanom? Kako će dalje teći vaš odnos nakon njenog izlaska iz Zadruge?

- Mi se jesmo viđali, ali nije istina da smo proveli celo leto zajedno. Bliski jesmo, ali samo u prijateljskom smislu, tako da zaista ne bih komentarisao njenu vezu sa Zvezdanom. To je njena stvar. Verujem da će me ona konktatirati kad bude izašla iz "Zadruge". Sigurno će mi se zahvaliti za sve što sam joj pomogao, a verujem i da će se izviniti, jer su me drugi ukućani spominjali. Takva je ona, pravedna. Tad neću biti u Srbiju, već u Americi, tako da do susreta neće doći.

Pričalo se i da si blizak sa Jovanom Ljubisavljević.

- Misica me je u par navrata kontaktirala, uvek sam bio tu za nju. Ona me je zamolila da stanem uz nju kad ju je Stefan Karić vređao po emisijama.

