CAR NE PRESTAJE DA ZAGORČAVA ŽIVOT ANĐELI! Izneo INFORMACIJE koje ima o njoj iz Tivta, u sve umešan UGLEDNI BIZNISMEN

Anđela Đuričić i Filip Car su imalo poprilično prijateljski odnos nakon završetka Zadruge 5, a nedavno su zaratili na krv i nož. Car se trudi na sve načine da joj zagorča borakvak u rijalitiju, a neprestano iznosi nove optužbe na njen račun.

Ovog puta izneo je nove informacije o njoj iz spoljnog sveta, a tiču se uglednog biznismena iz Tivta, kojeg nije hteo da imenuje.

- Kako te je obmanula? - pitao je Darko.

- Kako nisi kriva, nije Zvezdan džoger nabijao na onu stvar. Nije se ona slučajno spotakla i pala na njegov ku*ac. Janjuše, šta je rekao onaj čovek - rekao je Car.

- Ne petljaj me sa tim čovekom - rekao je Janjuš.

- Taj čovek je vrlo ozbiljan i rekao nam je vrlo ružne stvari o njoj. Je l' sam te napolju pitao čiji auto na američke table voziš? - pitao je Car

- Da, ali to nije tvoja stvar, to je moj drug - rekla je Anđela.

- Čuo sam da je u braku, zauzet - rekao je Car.

- Je l' se ti (Anđela) bojiš onoga što ću ja reći? Meni je došao čovek i ono što mi je rekao, ja sam mislio da nema šanse. Onda mi je Janjuš rekao da je i njemu drugi čovek rekao, pa nam je došao treći čovek i rekao to, to i to. Onda sam te kao drug pitao i ti si me slagala, nisi rekla da je od druga - rekao je Car.

- Nemam ja potrebe da ti pričam o ljudima koji su u mom privatnom životu - rekla je Anđela.

- Nisam ja zelen - rekao je Car.

- On je drugarčina, sutra da ti treba auto on bi ti dao - rekao je Đogani.

- Rekli su da si se gurala da ideš sa njima na splavove - rekao je Darko.

- Fina devojka ne ganja mene i Matoru, budale i razvratnike po Beogradu, već ide kući. Nisi ti čistila pod, treba da ideš kući ako si fina i dobra, a ne po splavovima - rekao je Car.

- To je jedan moj drug, ozbiljan lik iz Tivta. Sedeli smo i pričali o Zadruzi i spomenuo mi je nju i rekao da ona uopšte nije takva kakva je bila, već da ima neke stvari koje nisu dobre. Da nije takva kakva se predstavila - rekao je Janjuš.

