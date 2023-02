PREVARIO ŽENU, PA ŠUTNUO LJUBAVNICU A SAD U PRIČI SA MAJOM MARINKOVIĆ Starleta otvoreno priznala: Napolju bi to bila KOMBINACIJA

Zvezdan Slavnić, koji je pre nekoliko meseci odlučio da prekine komunikaciju sa Majom Marinković, kako ga ne bi povezivali sa njom, pre nekoliko dana prekršrio je to obećanje, a od tada su sve prisniji.

- Šta se dešava sa Zvezdanom? - pitao je Marko.

- U super smo odnosima, pričamo - rekla je Maja.

- Je l' to prijateljstvo? - dodao je voditelj.

- Meni je on drag od samog početka, nismo imali priliku da se družimo jer se ograđivao od kuminikacije sa ženskim osobama, a sad kad je slobodan i nije sa Anom i Anđelom, pružio je priliku da se druži. Stvarno ga gledam kao druga, ovog puta je samo prijateljstvo - govorila je Maja.

foto: Printscreen Zadruga

- Kako komentarišeš sve što se dešava između njega, Ane i Anđele? - pitao je Marko.

- Ljudi su kontrasiktorni, Ana isto. Jedno priča, a delima pokazuje drugo. Preovlada joj emocija, pa popusti kočnica. U jednom trenutku je sve okej, pa on popriča sa nekim. Što se tiče Anđele ne vidim da je zagrizao, to da je jako niko ne može da poremeti. Ja mislim da on Anu voli kao čoveka, kao nekog svog. To je meni danas rekao, kad sam ga pitala koja mu je krajna namera rekao je da želi da sve bude normalno. Ja sam po tome izvukla da on nju voli kao čoveka, sestru, tako mi je objasnio, kao neko ko ti je član porodice. Ne mogu da kažem da nema emociju kao prema ženi, ali ovo prvo preovladava. Anđela mu je neko ko mu se svideo, ali to bi napolju bila samo kombinacija za koju se ne bi ni znalno - govorila je Maja.

- Kako komentarišeš Anđelino ponašanje? - pitao je Marko.

- Mislim da se dobro pretvara i da je to gluma. Mislim da ona nije dobro i da je pravo stanje psihičko, nije joj uzvraćeno na način koji je želela, i normalno je da se oseća loš. Smeh na silu i glasno izražavanje nije pravo sosećanje, hoće da zamaskira kako se oseća, ima pravo. Ona je slobodna devojka, ima pravo. Sa moralne strane je jako ružno, ali ona je bila slobodna niko nikoga ni na šta nije terao - dodala je Marinkovićeva.

foto: Printscreen Zadruga

Miljana, Bebica, Zola, Marija? - dodao je Marko.

- Ludilo. Nisam objektivna jer Bebicu volim. Miljana voli Zolu i to je toliko očigledno, Bebica voli Miljanu, a ona je to uradila iz inata. Mislim da je Marija najspokojnija kad je Miljana u odnosu sa Bebicom jer on stvarno ima poštovanje prema toj porodici. Mislim da ovo nije kraj i da pet meseci nije mali period, ovo je samo trenutna situacija. Pomiriće se sa Zolom, što ne značli da se neće pomiriti sa Bebicom opet. Bebica je tužan i nije sav svoj. Mislim da i on u svojoj glavi ima to da Miljana voli Zolu i da će to doći na staro. On nju voli i pristaje na sve. Miljana mi sad ne deluje srećno. Vidim taj neki očaj, zbog cele situacije sa Zolom, neću Anitu da opravdavam, koliko god da ona deluje naivno i glupo, ima kvarnu crtu. Ona se toliko napila da nije znala šta radi. Ja sam ukačila neke poglede, meni to ne može da promakne i verujem da je Miljana uočila neke situacije. Ja gotivim kad je Bebica srećan, ali ovog puta to ne vidim - pričala je Marinkovićeva.

- Koliko Marija ima udela u svemu tome? - upitao je Marko Đedović.

- Ima, Marija ne voli Zolu, ali ona želi svom detetu napolju. Koliko god Miljana da ga voli on nikad neće biti dobar za nju - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš svađu između Janjuša, Miljane i Marije? - pitao je Marko.

- Janjuš je prvi počeo da vređa, ne opravdavam reči koje je Miljana uputila, nije lepo, grozno je. Janjuš ne može da se oporavi dva dana, ali je neko ko ima pogan jezik. Janjuš mi je ove godine, malo se folira, nominacije Zvezdan, on priča o sebi. Svi se peri kroz taj odnos, nemoj, pa se ne boj - dodlaa je Maja.

foto: Printscreen Zadruga

- Ana meni deluje kao pristupačna osoba, nije zlonamerna i kroz bol koju nosi ne veruje da je neko gleda kroz kadar, ali ona nije prišla pravim osobama. Svako tu radi zarad sebe i zato ne volim to zbližavanje. Tu će biti svega, bilo je mirno, pa bum ujutru. Njih dvoje, troje treba to da rešavaju. Živeti sa nekim 15 godina, a poznavati ga 30 nije mala stvar da bih ja ustala i komentarisala, a ko zna šta se odvijalo. Naravno da će dolaziti do emotivnih trenutaka, svađa, rasprava, ali mislim da Ana voli Zvezdana kao muškarca, a Zvezdan Anu na prvommestu kao čoveka. ,moje mišljenje, ne kažem da je tako rekao, ali vodim se logikom - rekla je Maja.

- Šta misliš o Filipu i Aleksnadri? Kako funkcioniše njihov odnos? - pitao je Marko.

- Primetila sam da se u poslednje vreme zakuvava, primetila sam da me je pogledao, pogotovo u poslednja dva,m tri dana. Mislim da to neće da opstane dugo, vidim da mu dosađuje jer on voli da bude akter. Malo mi je sve to na nekoj klackalici, ali ja neću da im se mešam. Ja njega volim, ali ovog puta biram da više volim sebe jer smatram da me ne zaslužuje. Bila sam 100% ispravna, nije me poštovao, sad neka radi šta hoće, od mene je to to - dodala je Marinkovićeva.

