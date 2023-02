"NIKO NIJE PROŠAO KAO LUNA" Anabela ne krije BES, osvrnula se na Zadrugu i VEZU svoje ćerke sa Slobom, pa ovo poručila DUŠMANIMA!

Pevačica i bivša zadrugarka Anabela Atijas analizirala je situaciju koja se trenutno dešava u "Zadruzi 6" između Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića, da bi se potom osvrnula na "Zadrugu 1" i osude koje je njena ćerka Luna Đogani istrpela.

- Kako gledaš na Anu i Zvezdana, na čijoj si strani? - pitao je voditelj.

- Nisam pratila do njenog ulaska, zanimalo me je to, povuklo me je. To su priče koje privlače pažnju. Delovala mi je kao žena koja se držala dobro, sad čujem da je popustila malo. Mi smo ljudi od krvi i mesa, razumljivo je - rekla je Anabela.

foto: prinstcreen Zvezde Granda Specijal

- Kad si gledala svoje dete nemoćno, volela je čoveka, kako si reagovala? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen Amidži šou

- Ja sam bila protivnik toga, pokušala sam da to zaustavimo, kad sam videla da ne, prigrlila sam je. Meni je najvažnije da je to njena daleka prošlost, ona sad ima svoju porodicu i sreću. Reći ću ovo, ne može da se poredi udar na Lunu, ni na jednu devojku nije bio takav udar. Gledali smo kasnije mnogo devojaka, nije im se toliko zameralo. Postoje ljudi koje će stići kazna. Mnogi su se ogrešili, ali što se nas tiče, sve je oprošteno - dodala je Atijasova u emisiji Zvezde Granda Specijal.

Kurir.rs

Bonus video:

04:26 KIJA POTVRDILA: Ana Ćurčić je tražila kumu Vanju da joj OSIGURA POBEDU U ZADRUZI! Znam šta je PREDLOŽENO, ODBILA JE, imam i DOKAZ