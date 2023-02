LJUBI STOPALA, A POTOM SEČE NOKTE I STAVLJA MU U HRANU Anđela pokušava VRADŽBINAMA da zadrži Slavnića, ne preza ni od ČEGA

Anđela Đuričić pokazala je da je spremna na sve da bi zadržala Zvezdana Slavnića, pa čak i da se koristi jezivim vradžbinama, prenose domaći mediji.

Ona je šokirala celu naciju kada je počela da izvodi rituale. Pre svega, izvela je takozvani ritual ljubljenja nogu, onda ritual za vlastite nokte, a nakon toga je počela da izgovara jezive reči, koje lede krv u žilama.

Naime, Crnogorka je dosad krila da zna da koristi i crnu magiju, ali kada je u pitanju Zvezdan, ona se služi svim i svačim da bi ga zauvek vezala za sebe, što je sada u ovim obredima i činila. Anđela je prvo lizala Slavnićeva stopala i prste, a potom sekla nokte na nogama i stavljala ih u njegovu hranu. Ljudi koji su prepoznali ovaj obred odmah su osudili Đuričićku da se bavi zastrašujućim vradžbinama. Ona je prvo mazila Zvezdanova stopala i izgovarala neke čudne reči da bi potom zažmurila i opet iste reči ponovila. Nakon toga ga je vukla za prste da bi ih, na kraju, sa sve stopalom i polizala.

- Anđela očigledno zna i upućena je u vradžbine budući da je ovo što je izvela u javnosti mnogo opasno. Time je pokazala da je bolesno zaljubljena u Zvezdana i da je spremna bukvalno sve da uradi, što se kaže, da gazi preko mrtvih, samo da bi njega zadržala za sebe. Videli ste koliko puta mu je ponavljala da ona želi da mu čuva garderobu, a znate zašto, pa da bi i tu odradila obred s njegovim stvarima, opasna je - kaže bivša Anđelina drugarica koja otkriva da su joj sada stvari mnogo jasnije budući da je razne predmete zaticala u njenoj sobi:

- Ne mogu da kažem da sam baš šokirana budući da sam svašta zaticala kod nje u kući. Ona je malo luda i ne može da podnese da je neko ostavi. Jeste li videli kako se ona zanela dok mu je prvo masirala prste, pa kad je počela da kruži glavom i žmuri, ona je bilo zaista jezivo. Onda, kada je isekla nokte i dok je on izašao u dvorište, ona mu ih stavila u hranu. Posle je on to pojeo, a kad ju je nudio da jede, ona je dobila pošto zna da on mora sve da pojede. To što je radila je bolesno.

Inače, Slavnić je primetio da se Anđela čudno ponaša u poslednja dva dana, pa ju je pitao što joj je budući da je delovala odsutno i pričala nepovezano. On i ne sluti kakve mu ona vradžbine radi na oči i iza leđa, već sve smatra njenom igrom.

Anđela: Imaš mnogo lepa stopala, mogu li malo da se igram s njima, malo da ih mazim i masiram. Divna su, mnogo mi se sviđaju.

Zvezdan: Malo me plašiš kada mi to kažeš, ali ajde, malo ih izmasiraj, a ja ću da prilegnem.

Anđela: Bože, kakva stopala imaš. Biće samo moja, ne dam ih nikom.

Zvezdan: Ti si bolesna, majke mi. Nemoj me više nervirati, pusti me malo da se odmorim.

Nakon toga on je buncala neke reči, klatila se, mazila i ljubila Zvezdanove prste, a onda se on probudio i ustao kada je ona uzela njegovo stopalo polizala ga i sve prste olizala. On je bio zgrožen njenim postupkom i rekao joj je da to više ne radi, ali ona mu je objasnila kako uživa u tome. Nakon toga Zvezdan je izašao u dvorište po sok, a Anđela mu je u hranu stavila nokte, koje je sekla dok je on ručao na krevetu. Kada je sredila svoje nokte, ona je bukvalno Slavnića terala da ih dodiruje.

Za ovu ljubavnu čaroliju prikladni su i vaši nokti i komadići kože. Materijal se mora usitniti ili iseckati baš tanko, ako je potrebno, i dodati u hranu koju će ispitanik naknadno jesti. Tokom izvođenja ovog obreda potrebno je izgovarati određene reči: - Neka sluga božji (izgovoriti ime osobe koju želite da vežete), pojede moje telo, okusi moju dušu, upozna moje srce i sam postane moj. Njegovo srce je u mojim rukama, njegova duša i telo živeće samo za mene, sa mnom. Neka bude tako.

Anđela: Pohvali mi stopala, vidi kako su mekana.

Zvezdan: Nešto si mi čudna, kao da nisi ti. Šta se dešava, skroz si mi nekako izgubljena, ajde dođi sebi hitno.

Anđela: Mogu li ja da te oblačim, uživam u tome da diram tvoje stvari.

Zvezdan: Nisam ja Barbika da me oblačiš, možeš da uživaš samo da me kupaš i ništa više ne možeš.

Anđela: Svaki dan bih ti pripremala stajlinge. Najbolje je da ja čuvam tvoje stvari, bio bi najupicanjeniji da te ja sređujem, ali doći ćemo i do toga.

Zvezdan: Doći ćemo do toga da ja pobegnem od tebe ako ovako nastaviš.

