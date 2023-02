BUKTI RAT DVE MAJE! Ljute rivalke udarile jedna na drugu, PLJUŠTE GNUSNE UVREDE I PSOVKE!

Maja Marinković i Maja Kovačević, odavno su ljute suparnice, kada su "podelile" Bilala Brajlovića, koju je prevario svoju "ženu" sa kojom se venčao u Zadruzi sa hrvaticom koja ga je vrlo rado primila te noći u krevet.

foto: Printscreen/Zadruga

Iako je izgledalo da su zakopale ratne sekire, čini se da je ipak bilo u pitanju zatišje pred buru.

Prilikom svađe, zadrugarke su urlale jedna na drugu i iznele niz gnusnih uvreda, da bi se na kraju ispostavilo da je ponovo "jabuka razdora" Bilal.

foto: Printscreen YT

- Pun mi vas je ku**c, ku**etino - rekla je Maja Kovačević.

- M*š bre, je**š se imaš dete kod kuće - rekla je Marinkovićeva.

foto: Printscreen YT

- Dosta sam ja tebe trpela neću više. Rekla sam ti da me ne uzimaš u usta, indirektno, pusti me na miru, ku**etino izoperisana - vikala je Kovačavićeva.

- Nemoj da se nalaziš, niko ti ništa nije rekao, on je i zaboravio da je bio sa tobom - rekla je Slađa.

- Ma mani me više, ne zanima me ništa, želim da idem kući, preboli to više što je bio sa mnom, preboli! - urlala je Maja.

foto: Printscreen YT

Kurir.rs

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji