MAJKA OD ALEKS REŠENA DA ZOVE POLICIJU Slovenka ne prestaje da obilazi SVEŠTENIKE I LEKARE, ubeđena da je Car OMAĐIJAO NJENU ĆERKU

Slovenka, majka Aleksandre Nikolić, oseća se loše zbog novih turbulentnih dešavanja svoje ćerke i njenog dečka Filipa Cara u "Zadruzi".

Kasno sinoć je došlo do nove brutalne svađe Aleks i Cara, a haos se nastavio jutros. Njena majka zbog toga oka nije sklopila, a zbog pogoršanog zdravstvenog stanja morala je da se javi lekarima.

- Nisam spavala ništa, sad sam pošla do Doma zdravlja. Ne mogu, nikako mi nije dobro. Idem kod lekara da primam injekcije, infuzije, oka nisam sklopila. Nisam nikako - kaže Slovenka, a na pitanje šta joj je dodaje:

- Kako šta mi je, jeste li vi videli šta onaj Filip radi mom detetu?! Pa, nisam ja nju našla na ulici, boli me srce, nije mi dobro! Šta mu je, džukeletina jedna?! Ne znam šta više hoće od moje Aleksandre! Zar vi ne vidite da je on lud za Majom, a Aleksandru mi muči jer je džukela?!

Smatra da će Aleksandra loše proći u životu jer je ista kao ona.

- Aleksandra je dobra i naivna duša, neiskvarena. Uvek misli da treba nekome da ugađa, kao njena majka, sebi je uvek zadnja u životu. To će je koštati! Ne znam kako da joj pomognem. Ja ću policiju da zovem, to je neminovno! On je čovek koji mrzi žene, sigurno ima posledice velike iz svoje mladosti. I ja imam mnogo problema u životu, pa se ne iživljavam.

U razgovoru Aleksandrina majka istakla je takođe da joj utehu pruža sveštenik, kog redovno izveštava o svađama svoje ćerke i Cara, kog sumnjiči da je "bacio magiju" na njenu naslednicu.

- Sad ću svratiti kod mog sveštenika, sve ću mu ispričati, sve! Ne znam više koji se put jadam tom čoveku, pomisliće da sam luda! Šta mi kaže?! "Moli se, pali sveće, moli, pali sveće" i to ti je to. Ja vam kažem, ovo nije moja Aleksandra, a ljudi misle da nisam normalna. On (Filip) je bio tamo po Bosni pre nego što je ušao sad u rijaliti, bio tamo sa dotičnim osobama, išao tamo-vamo. Niko neće reći gde ga je vodio, ali ja imam šesto čulo, Bog mi kaže sve. Lepo sam uzela i toj osobi napisala:"Slušaj ti, što si vodio ovoga tamo i zakuvao, otkuvavaj sad kako umeš i znaš, da ja ne bih napravila problem".

