"ONA JE IMALA 57 A JA 19 GODINA" Zadrugar šokirao priznanjem u emisiji o starijoj ženi koja je želela da ga osvoji NOVCEM

Filip Car je u emisiji "Delegati" ugostio Marka Milovanovića. Kako bi gledaoci upoznali bolje novog ukućanina, Filip je postavljao pitanja iz privatnog života. Marko je tom prilikom otkrio da mu je jedna gospođa čak nudila novac kako bi bio sa njom.

- Kako si?

- Trudim se. Možda sam dosadan ljudima, ali mi je samo devojka pred očima - rekao je Marko.

- Kako je došlo do tako velike ljubavi?

- Ceo život sam težio velikim vrednostima. Kao malog su me zvali Princ i čeznuo sam da nađem kraljicu. Ona me digne u nebesa rečenicom i slovom me zatrpa ispod zemlje. Kad vidim njen osmeh meni je bolje u životu. Moj život je filmska priča. Krenuo sam kao maneken donjeg veša sa 18 godina. Sa 19 me je zapazila žena od 57 i dopao sam joj se i htela je vezu, ali ja sam uvek morao da osetim emociju da bih ušao u vezu. Ljubav na prvi pogled se sa njom nije desila. Nudila mi je blanko čekove, da proputujem svet. Sve sam odbio. Uvela me je u tu filmsku priču sa Italijanskom kućom. Ganjala me je jer nisam hteo da imam odnose sa njom - rekao je Marko.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Zanimljivo mi je da si ti sa 37 nekako spontano zaljubio u nju i shvatio da je žena tvog života. Upoznao si toliku ljubav da ni ovde ne možeš da funkcionišeš bez nje - rekao je Car.

- Tako je. Pre par meseci sam joj na moru pričao kako sam išao autobusom i na stanici je ušla devojka. Ja sam takvu energiju osetio, gledali smo se ceo put. Ona krene da mi priča tu istu priču. Ustvari shvatimo da je ta devojka izašla gde je živela moja sadašnja devojka. Krivo mi je što se ranije nismo sreli - rekao je Marko.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ne stavljaš akcenat da ti fali sin - rekao je Car.

- On je uvek deo mene. Ja bih voleo da imam petoro dece. Ne spominjem jer mi je mnogo teško da pričam o tome. Napravio sam jednu grešku i iz te greške sam se trudio da mu priuštim sve. Posmatra me kao druga, a ne kao oca - rekao je Marko.

- U kakavim si odnosima sa majkom njegovom? Je l' ti devojka ljubomorna?

- U normalnim, korektnim. Devojka je ljubomorna u granicama normale. Tako pokaže da joj je stalo. Ljubav sa majkom mog deteta nije bila veza niti bilo šta. Ne bih to da komentarišem. Devojka je za mene prva i jedina ljubav. Ti si tipičan primer kako se ne treba ponašati prema ženama, ali žene to više vole nego muškarce kao mene. 74 papira A4 sam izrezao u srca i pisao poruke i sakrivao i svaki put kad nađe poljubi me strastveno - rekao je Marko.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- A šta bi ti da ona upozna nekog drugog i da te ostavi?

- Uvek sam imao plan B, ali sad nemam i ne znam šta bih uradio... Kad smo prvi put vodili ljubav rekao sam joj da ako dignem glas da me otera odma od sebe - rekao je Marko.

- Zapamtite dobro da je ovaj čovek folirant - rekla je Palčica.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

01:34:04 SCENIRANJE 19.02.2023. JAMI