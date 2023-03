"ČUO SAM DA TUČEŠ ŽENU" Peca i Miljan ušli u žestok KLINČ a onda se oglasila Vračevićeva žena: To su budalaštine!

Miljan Vračević i Predrag Lazić Peca sukobili su se u rijalitiju, a Lazić je izneo optužbe na račun Vračevića da je bio nasilan prema njegovoj supruzi Andrei.

- Ja sam čuo da tučeš ženu. Ne znam da li bi ti bilo lepo kada bi se neko prema tvojim ćerkama ponašao kao ti prema devojkama - rekao je Peca.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- On je oličenje mediokriteta, ovo je jedan brisiku**c jedan i ovo je njima vrh. Spomenuo si mi nešto najteže i ti ćeš živeti sa tim i ti si oličenje jadnosti... Navešću Mariju, bori se kao stub svoje porodice. Dala je, bukvalno, trista posto svog života zbog svoje dece i unuka, svaka ti čast. Zaboleće vas sve moje suze koje su tekle niz obraz - rekao je Miljan.

- Ja nisam vređao ovde žene i decu - rekao je Peca.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Sram te bilo, verovatno si gledao kod kuće nasilje, kako vas biju i ostalo - rekao je Vračević.

Nakon ovih optužbi oglasila se i njegova supruga koja je demantovala tvrdnje.

- Bože sačuvaj, to su najveće budalaštine koje sam čula, a koje su prvi put krenule, čini mi se od lepog Miće..Tada sam planirala da ga tužim, jer su to gnusne laži, ali sam odustala, jer kako se kaže: " Pseta laju, a karavani prolaze"...Mislim da pošto nemaju ništa konkretno da mu zamere, pa na taj način, gde je najosetljiviji pokušavaju da ga isprovociraju da bi ga diskvalifilovali. Ne treba svoje lične traume da leči na drugim ljudima, neka ih leči na svom bratu, kao i do sada sto ih je lečio, jer ga je tukao kad god je stigao...Svaki dalji moj komentar za tu spodobu, je suvišan - rekla je Andrea.

