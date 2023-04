"ZVEZDAN ME JE SLAGAO, TO NIJE BILA LJUBAV" Mikica Bojanić UDARIO po prijatelju i njegovom ponašanju! ŽESTOKO

Pevač i aktuelni zadrugar Mikica Bojanić prkomentarisao je trenutno najaktuelnija dešavanja u rijalitiju, ali se takođe osvrnuo i na prijateljstvo sa Zvezdanom Slavnićem.

- Ja sam sa Zvezdanom od prvog dana u drugarskom odnosu. Kada je on odlučio da ostavi Anu i uđe u vezu sa Anđelom, ja sam ga podržao. Ja nisma mogao da ga sprečim,kao njegov drug, niti sam želeo. Pa nisma mogao da sprečim ni svog oca koji je ostavio moju majku u trenutku kada sam imao 18 godina. Ja sam njegovu odluku podržao isto kao i Zvezdanovu - počeo je priču Bojanić, pa nastavio:

- Kada je odlučio da po drugi put uradi istu stvar, tada nisam to podržao zato što smatram da je onda i ženu ostavio iz zezanja. Znači on me slagao da je to bila ljubav sa Anđelom kad je i nju mogao da ostavi. Šta sam ja tu trebao da radim - zaključio je Mikica.

Podsetimo, Zvezdan iz dana u dan sve više šokira milionski auditorijum, a poslednja u nizu skandaloznih situacija, desila se kada se javno obračunao sa Anđelom Đuričić i nasrnuo na nju.

