NULTA TOLERANCIJA NA FIZIČKI KONTAKT! Željko Mitrović ušao u rijaliti, pa saopštio učesnicima NOVE odluke koje je DONEO! MUK

Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, ušao je večeras u Belu kuću među zadrugare, kao što je i najavio na svom Tviter nalogu, a zatim ih je okupio ih za crnim stolom, pa im se pred milionskim auditorijumom obratio.

Naime, kako je naveo, razlog Željkovog ulaska i potreba da se lično po prvi put javno obrati zadrugarima, uzrokovana je velikom tragedijom koja se desila u našoj zemlji.

foto: Printscreen TV Pink

- Pred velikim televizijskim auditorijumom ćemo razgovarati na način koji treba da bude obavezujući, ali pre toga da minutom ćutanja odamo počast poginulima i nastradalima - rekao je vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, te su zadrugari zajedno sa njim ustali i odali počast tragično nastradalima.

foto: Printscreen TV Pink

- Ovaj razgovor ćemo voditi po sledećem principu, ja ću govoriti, vi ćete ćutati. Svake upadice i dobacivanja razumeću kao to da ne razumete ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo. Ono što je jako važno je da moramo da se danas dogovorimo da li možemo da postidimo i posramimo sve one koji su u prethodnih deset dana pominjali "Zadrugu" kao nešto najgore što se dogodilo. Zadruga je projekat koji je dobio četiri velike nagrade...Trećeg, kao što znate, bio je taj monstruozan zločin, 4.maja drugi. 17 ukupno je nastradalo, 20 ukupno je ranjeno, dvoje su u veoma teškoj situaciji. Dan žalosti je počeo dva dana kasnije. Tog dana se nacija raslojila na tri target grupe. U toj prvoj grupi se kao najznačajnija vidljiva stvar primetio veliki bol i žalost i pretpostavljam muk koji će trajati godinama i decenijama. Ova druga je sličnija, ali se pojavilo i pitanje: "Ko je kriv i ko je odgovoran za ovo što se desilo?". To je logično. Nema dokazanih veza između bilo kojih socijalnih događaja koje bi dovele do toga da neki psihopata ubije osam, devet, deset ili više ljudi. Ta druga ciljna grupa, sasvim legitimno, traži krivca svuda, ali tu Pink i Zadruga nisu bili meta. Treća grupa, 25 posto, to su gledaoci koji ne gledaju Pink i to su gledaoci koji su na najgrublji mogući način osuđivali i bili su najglasniji. Oni su najveći deo onih koji su činili proteste, prve i druge, hajde da kažem druge. Prvi su bili drugačiji. Dolazimo do situacije koju smo dobro analizirali, a ono što smo zaključili je da oni koji ne gledaju ovaj program, optuže taj program da je kriv za neke monstruozne stvari. Odgovornost za to smo istraživali. Postoje dva aspekta. Prvi je što se mnogo nerviraju što je Pink gledaniji 10 ili više puta. To predstavlja politički problem. Mi smo kombinovano zabavna televizija, pretpostavljam da računaju da zabavni program čini da taj informativni program bude toliko gledan. Drugi i mnogo ozbiljniji aspekt: "Ako ne gledaju, kako znaju?". Shvatili smo posle analize da 55 odsto onoga što se nije desilo, oni čitaju preko tabloida, to se ništa nije desilo na nacionalnom kanalu. Imamo manuelne sisteme zaštite, sve je bipovano ili blurovano, ono od čega štitimo maloletnike, jer Zakon predviđa samo zaštitu maloletnika. Sve ono što su mogli da gledaju na plaćenim skrembovanim kanalina, koji nisu Pink, skidaju odatle, puštaju, montiraju i ne samo što dobar deo građana misli da je to emitovano i da se to stvarno desilo, ja bih rekao da imamo 50 ili 60 odsto izmišljenih stvari.

foto: Printscreen TV Pink

- Odlučio sam da ovaj program nastavimo. Moramo da nastavimo tako što ćemo biti malo drugačiji. Ne zato što smo mi krivi, bićemo malo drugačiji iz razloga što me je danas zbunilo, pročitao sam preko 1300-1400 poruka koji su mi slali razni, ali me je zbunilo što su iz prve dve grupe bile poruke podrške sa pojedinim kritikama, ali se desilo da su simetrične sa porukama koje su dobronamerne sa ljudima koji su šetali na ova dva protesta. Farma je bila sa tolerancijom nula kada su fizički kontakti u pitanju i kada su preozbiljni verbalni dueli u pitanju, "Zadruga 1,2,3 i 4" skoro da je bila nulta tolerancija, a da se u petoj i šestoj sezoni to opustilo i da je to skoro nepostojeće. Ne misli svako da je "Zadruga" maksimalno kriva, sve su oni to ispolitizovali.

- Tolerancija za fizičke kontakte će biti nulta, propada vam ceo honorar. Mogu i da vas zamolim za jednu drugu stvar a to je da vaše sukobe, koji su prirodna stvar...Ovo je šou u kome ljubavni odnosi treba da budu noseća kategorija i da se na toj platformi grade odnosi, pa i sukobi - rekao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović.

Kurir.rs/Pink

