"POKUŠALA SAM DA UDAVIM SAMU SEBE, IMALA SAM OŽILJKE NA VRATU" Slovenka zbog Filipa pila i tablete, otkiveno što ZET ne voli TAŠTU

Slovenka Lunis, majka pobednice "Zadruge 6" Aleksandre Nikolić, nikako ne može da shvati zbog čega je njena ćerka odlučila da provede život pored Filipa Cara, kad je ona zbog njega pokušala da se ubije.

Kako prenosi "Svet", Slovenka je popila tablete i davila samu sebe kad je Filip fizički napao njenu ćerku, ali Aleksandri to nije bilo dovoljno da okonča svoju ljubavnu priču. Dok njena ćerka žarko želi da proširi porodicu sa Carem i ostane u Crikvenici, Slovenka se nervira i nada da će se ta veza završiti. Kako gorepomenuti list saznaje, Filip je primetio da Aleksandra svaki put kada dođe u Srbiju promeni mišljenje prema njemu, a za to on krivi upravo njenu majku, jer je svestan da ona o njemu sve najgore misli i ćerki puni glavu. Još dok je trajala "Zadruga 4", Aleksandrina majka je priznala da ne može da gleda svoju ćerku kako pati i da je pokušala da liši sebe života.

- Mnogo mi je teško da je gledam takvu, ne mogu da je prepoznam. Ona je jedno fino i vaspitano dete. Moja ćerka nema tamo iskrenu drugaricu, sve hoće da je iskoriste, a ona je previše dobra i naivna, svima veruje - rekla je tada Slovenka, pa priznala strašnu stvar:

- Te noći kada se to desilo između njih dvoje, kada je on udario na moju Aleks i kada je završila u zatvoru na pravdi Boga, ja sam pokušala da udavim samu sebe, da oduzmem sebi život. Imala sam ožiljke na vratu danima. Nisam razmišljala ni o čemu, bila sam pogubljena, popila sam tablete, ali ni to me nije smirilo. U momentu sam shvatila da ako to dete izgubi mene, ona je u životu izgubila sve. Ja sam joj jedina podrška, za nju živim, za nju postojim, za nju sam stvarala i samo za nju sam se borila - istakla je ona svojevremeno.

