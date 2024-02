"SEJE DECU NA SVE STRANE" Marija Kulić progovorila o ćerkinoj vezi sa Darjanom: Strašno, ogavno i odvratno!

Miljana Kulić izazvala je pravu pometnju svojim povratkom u Eliti, a jedan od onih koji je bio najradosniji što ju je ugledao, bio je Darjan Radumirović. Njih dvoje bili su sve bliži iz dana u dan, te su nagađanja o njihovim emocijama postala sve glasnija.

Dan zaljubljenih bio je ključan da pokažu šta osećaju jedno prema drugom, a nju je oborilo s nogu to što je za nju spremio specijalno iznenađenje, te je načinila prvi korak i došlo je do ozvaničenja veze.

Tim povodom se sada oglasila njena majku Mariju Kulić, koja je dala sud o novonastaloj situaciji.

foto: Printscreen/Zadruga

Marija je prvo dala svoj sud o Miljaninom nastupu na održanoj Elitoviziji.

- Jako mi se dopala. Bila je jako nasmejana, raspoložena i potrudila se - istakla je Marija.

Miljanina majka je dala sud, koji su svi čekali, te je otkrila da li njena naslednica ima njen blagoslov, kada je reč o vezi sa Darjanom.

foto: Printscreen

- Od zeta nema ništa. Miljana je karta za boravak i planiranje ulaska u narednu sezonu, svakom njenom rijaliti partneru do sad bila. Nemam ništa protiv toga da vreme provode zajedno, ali dalje od toga ne dolazi u obzir. Svi partneri od nje gledaju da izvuku neku korist. Ne mislim da je on loš, ali ne znam zbog čega su odmah ušli u vezu. Možda su želeli da daju do znanja bivšim partnerima da više nisu slobodni. Meni se ne dopada jer iznosi prvljav veš o Sneži, zbog toga smatram da ga ni Miljana ne shvata ozbiljno. On je živeo sa njom i to treba da se poštuje. To iznošenje prljavog veša je za mene strašno, ogavno i odvratno. Ne smatram to trajnim. Seje decu na sve strane i to je strašno. Ima skoro četrdeset godina, a ne zna kome je napravio dete. Ne deluje mi kao da je sasvim zreo za svoje godine - istakla je Marija.

