ON JE SAD NOVI DEČKO MILJANE KULIĆ Na Dan zaljubljenih objesila mu se oko vrata, pao strastven POLJUBAC! Dala mu ULTIMATUM (VIDEO)

Miljana Kulić, tek što se vratila u Šimanovce, pošto je bila diskvalifikovana jer je želela da bude sa Zolom, uplovila je u vezu sa Dariom Radumirovićem.

Naime, Dario Radumirović odlučio je da iznenadi Miljanu Kulić i pokaže joj kakve poklone je spremio za nju. Kada je Miljana videla iznenađenje ostala je bez reči, a zahvalnost mu je pokazala kroz poljupce.

- Moram nešto da ti kažem. Ti si moja simpatija. Uzeo sam ti neke poklončiće. Danas je poseban dan,a ja sam samo želeo da ti kažem da sam kupio neke slatkiše i poželeo da ti poklonim to - rekao je Dario.

- Hvala ti. Ništa ti nisam kupila, žao mi je zbog toga - dodala je Miljana.

- Nema veze. Da li mogu bar da dobijem poljubac u obraz? - upitao je Dario.

Miljana je odmah poljubila Darija u usta.

Nešto kasnije, Miljana Kulić i Dario Radumirović odlučili su da porazgovaraju o tome kako će njihov odnos funkcionisati.

- Je ' si se zaljubio? - upitala je Miljana.

- Ne. Mnogo mi je lepo i plašim se da ću ja na kraju da izvučem deblji kraj - kazao je Dario.

- Budeš li me jednom slagao, tu će biti kraj - kazala je Miljana.

- Samo mi daj šansu i to je to. Razumem te, ali ja želim da ti pokažem sve. Jedna laž i ostavi me ako želiš - kazao je Dario.

- Ja sam ti dala šansu - kazala je Miljana.

foto: Printscreen

- Dobra si ti. Ako te zeznem najveća sam džukela u zemlji - kazao je Dario.

- Moraćemo da se pozabavimo i tvojim detetom i drugom detetom. Moraš da budeš njima dobar otac, to je uslov ako želiš da sa mnom budeš u odnosu. Ako se loše ophodiš prema detetu, to je tvoja krv, kako li ćeš prema drugima. Videćemo kako se prema njima ponašaš - kazala je Miljana.

- Nećemo samo o deci da pričamo, polako. Polako videćeš sve - kazao je Dario.

- Slušaj me. Nećemo imati intimni odnos. Ukoliko me želiš, onda ćeš sačekati par meseci - rekla je Miljana.

- Saglasan sam. Najbolje je da se pokažemo u pravom svetlu i kako smo tu jedno za drugo - istakao je Dario.