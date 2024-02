"DROGIRA SE, POTROŠILA SAM 500€" Miljana otkrila u kakvom stanju je našla Zolu u Beču: Skrenuće, izgleda kao ludak...

Miljana Kulić, javno se požalila na ponašanje svog sada već bivšeg dečka, Lazara Čolića Zole.

Naime, ona je tokom boravka van "Elite" posetila Zolu u Beču, te ga je optužila da koristi nedozvoljene supstance, što je sada ispričala i Janjušu.

foto: Printscreen Pink Tv

- Ovaj (Zola) ne prestaje, Janjuše. Drogira se, ne prestaje. Kako njegova majka ne vidi? Skrenuće, izgledaće kao ludak. Janjuše, nije to samo jednom u nekoliko meseci, to je svaki dan. Tražio je novac da mu prebacim, a potrošila sam 500 evra da mu napunim frižider - počela je Miljana i dodala:

foto: Printscreen Pink Tv

- Šta će njemu pare? Pun je frižider, a on želi samo pare. On puši dva dž*inta od ranog jutra. Rekla sam sebi da je kraj, odmah sam otišla. On ni prema sebi nema emocije, a kamoli prema meni. Ne znaš koje on gluposti priča- pričala je Kulićeva.

