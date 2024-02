NAKON SKANDALA SA ZOLOM, PALA U NJEGOVO NARUČJE: Miljana i Darijan priznali emocije "Nikada bolje nije izgledala..."

Darijan Radomirović nedavno je otkrio da mu se dopada Miljana Kulić, a sada je i javno priznao da je imao tremu kada ju je ugledao na vratima Bele kuće.

- Darijane, ti si se toliko pogubio i usplahirio nakon Miljaninog ulaska, odmah si uzeo parfem da se namirišeš? - pitao je voditelj.

- Tako je, to mi je bilo ispunjenje želje što se ona vratila, imao sam tremu da odem da se javim ali sam morao da joj se približim i da je ispitam neke stvari. Bojao sam se da napravim prvi korak ali sam ipak to uradio. Već sam joj rekao da nikad lepše nije izgledala i jako srećno deluje i rasterećeno. Pored nje se osećam relaksirano i srećno i stvarno mi se dopada - rekao je Darijan.

- Miljana imaš veliku podršku za vezu sa Darijanom, kako ti se sviđa on? -pitao je Darko.

- Meni je majka rekla da me Darijan nauči da radim kućne poslove da izađem kao prava domaćica. Na svakom je mestu sve na svome mestu, telo, građa, oči, pogled sve je top. Ne volim puno ljudima da dajem komplimente da se ne uzdignu previše. Ovo što Darijan radi nije gluma, on mene iskreno voli, ja to znam da procenim - izjavila je Miljana.

