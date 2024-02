MILJANA KULIĆ SE VRATILA U RIJALITI! Raskrinkala Zolu i otkrila šok dešavanja iz Beča: Tražio mi je pare, pa me stegao...

Rijaliti zvezda Miljana Kulić se nakon diskvalifikacije ipak vratila u "Elitu", kako je danas i najavila na svom Instagramu.

Voditelji Ana Radulović i Darko Tanasijević su je srdačno dočekali, a Miksi je izgledala nikad bolje.

Kilažu je gotovo prepolovila, pa se utegla u uski kombinezon. Odmah po ulasku u studio je otkrila šok dešavanja iz Beča, sa sada već bivšim dečkom, Lazarom Čolićem Zolom.

foto: Printscreen Pink

- Čuli smo se sve vreme, on je pričao o našoj budućnosti, stare manipulatorske priče, on mi je tražio novac, ja sam mu prebacila na račun. On je smešten u Beču i laže ljude da će se vratiti u rijaliti, otišao je da se slika i da prosi od fanova. Slagao je čoveka pa mu je dao stan na dva meseca. Vratila sam se pre nego što sam i došla. Naljutilo me je što koristi nedozvoljene supstance, pokušala sam da mu pomognem ali nisam uspela, ja sam mu zapretila da ću se vratiti u Niš ali nije vredelo. Ja sam napustila hotel i blokirao me, pre toga mi je opet tražio pare. Sve vreme je puštao muziku i bio u drugoj sobi, dok sam ja sedela sama, uopšte nije obraćao pažnju na mene. On živi od danas do sutra tako da nije osoba koja može da mi pruži budućnost i nije podoban da čuva mog sina. Ja sam trebala da nastupam u Beču ali se nešto iskomplikovano tako da se izvinjavam ljudima imaće vremena da se družimo -rekla je Miljana.

- Kada si bila aktivna na tiktoku pokazala si neke masnice, da li je to bilo od strane njega? -pitao je novinar.

foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

- Nije bilo nikakvo nasilje nego je on mene malo jače pritisnuo i to je to. Kada je koristio te supstance smejao se samo i buncao, nije bio toliko nasilan. Ja apelujem na njegovu majku da preduzme nešto i da ga spasi tog poroka -odgovorila je Miljana.

- Zašto si rizikovala da se diskvalifikuješ zbog njega? -pitala je Ana.

- U ljubavi i ratu je sve dozvoljeno, hvala po ko zna koji put na prilici Velikom šefu i šefici što su mi ukazali priliku. Ipak su veliki ljudi -rekla je Miljana.

- Šta ti je rekla Marija za odlazak kod Zole? -pitao je novinar.

foto: Printscreen Pink

- Znala je da idem kod njega, hvala je što je imala poverenja u mene, ja sam joj se uvek javljala dok sam bila kod mene, pustila me je ponovo lupim glavom o zid kako bi se opametila -odbrusila je Miljana.

- Da li je istiniti snimak u kom si lupala Zoli na vrata ujutru? -pitao je Darko.

- Zar stvarno misliš da bih ja u nepoznatoj zemlji lupala nekome na vrata, ne znam ni engleski ni nemački a kamoli da odlazim tako negde sama -rekla je Miljana

Bonus video:

01:56 POZNATI RIJALITI PAR PREKO NOĆI DOŽIVEO VELIKU PATNJU: Ovako sada živimo! Nekada vas uveseljavali, a sada proživljavaju NOĆNU MORU