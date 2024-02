ZOLA IZ BEČA UZVRAĆA UDARAC MIKSI: Optužila ga da koristi DROGU, on se oglasio: "Izvadila je kuhinjski nož i rekla - SAKRIJ GA"

Lazar Čolić Zola oglasio se na Instagram nalogu pošto je Miljana Kulić pričala o njemu i šta se sve dešavalo dok je bila u Beču.

Naime, on tvrdi da je spreman da ide na sve poligrafe ovog sveta kako bi dokazao svoju istinu i stranu priče.

Takođe je istakao i da mu je Miljana, što je ona inače demantovala, zaista u cik zore lupala na vrata hotelske sobe.

- Reče devojka koja mi je izvadila kuhinjski nož i kaže mi: 'Sakrij ovo, molim te, dok spavamo, da mi ne bi svašta palo na pamet dok spavamo!' Spreman sam na sve poligrafe na svetu da odgovorim. Posle toga mi dođe u šest ujutro i lupa na vrata! Kajne Zolander - napisao je Čolić.

foto: Printscreen

Podsetimo, Miljana rekla da je boli glava od Lazara, kao i da joj je on tražio novac za nedozvoljene supstance.

- On mi je obećao da neće više da se drogira, a ne prestaje da konzumira marihuanu, mene je glava bolela ceo dan, jer on ne prestaje da puši marihuanu. Obećao mi je da neće više ni lekove za smirenje da konzumira, a ne kokain i ostalo. I to je prekršio, a meni narkoman ne treba. Koliko god da sam ga volela, ja njega ne poznajem više i ovo je kraj. Čim sam to sve videla, odmah sam se vratila u Niš, mojoj kući. Ne želim više da pričam o njemu i ne želim da me niko više pita za njega - rekla je Miljana!

