MILJANI NIJE DOBRO OD DROGE KOJU JE KORISTILA SA ZOLOM: On to neprestano konzumira! Kulićeva otkrila jezive scene iz Beča

Miljana Kulić vratila se iz Beča u rodni Niš. Ona je u Beč inače otišla kako bi se videla sa bivšim partnerom Lazarom Ćolićem Zolom.

Kulićeva je sada otkrila sve nepoznate detalje o njenom boravku u Austriji, pa istakla da je ovo njeno poslednje oglašavanje na ovu temu.

- Ne želim da me iko više pita za njega niti da mi ga spominje! Sada poslednji put pričam o njemu. Vratila sam se u Niš iz Beča. On me je zvao da dođem, a onda pričao kako neće da me vidi. Sve je bila laž. Onaj meč sa Filipom Carem, on se to sa njim dogovorio, a ne ja. Čovek me je svuda blokirao, na viberu, vocapu, svuda. Ja u nepoznatoj zemlji, a on me blokira, ma mrtav je za mene! - započela je bivša zadrugarka priču za Alo! a potom otkrila kako je došlo do toga da otputuje kod Zole i naglasila da su svi skandali koje je ona navodno pravila zapravo deo Zolinog plana:

- Prvo me je zvao da dođem kod njega u Beč, pa mi tražio novac, a onda javno pričao da ne želi da me vidi i sprdao se sa mnom! Nisam dobro i ne ulazim u "Elitu", ne vraćam se tamo i to je jedna od njegovih prevara. Platio je ljude da mu lupaju na vrata kako bi to mogao da snimi i objavi da sam ja - rekla je vidno uznemirena Miljana i dodala:

- Nije istina da se nismo videli, ali nismo bili intimni. Poljubila sam ga u obraz kada sam ga poslednji put videla, posle me je blokirao.

Ona je iznela i šok tvrdnje o tome da Čolić nije prestao da konzumira opijate, iako je to bio jedan od njenih uslova da se vide posle svega.

- On mi je obećao da neće više da se drogira, a ne prestaje da konzumira marihuanu, mene je glava bolela ceo dan, jer on ne prestaje da puši marihuanu. Obećao mi je da neće više ni lekove za smirenje da konzumira, a ne kokain i ostalo. I to je prekršio, a meni narkoman ne treba. Koliko god da sam ga volela, ja njega ne poznajem više i ovo je kraj. Čim sam to sve videla, odmah sam se vratila u Niš, mojoj kući. Ne želim više da pričam o njemu i ne želim da me niko više pita za njega - zaključila je Miljana za Alo!

Podsetimo, Miljana je diskvalifikovana iz rijalitija zbog agresivnog ponašanja prema Nenadu Macanoviću Bebici sa kojim je bila u vezi. Iako se pre nekoliko dana javno obratila Milici Mitrović i rekla joj da stiže na Pink, sada je za Alo! istakla da se u rijaliti ne vraća.

