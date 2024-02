OVO JE ISTINA O MILJANINOJ DISKVALIFIKACIJI: Grizla me je savest zbog Zole, čekao me je na aerodromu u Beču!

Kontroverzna Nišlijka i višegodišnja rijaliti učesnica, Miljana Kulić, neprestano privlači pažnju na sebe, a nedavno je ponovo podigla prašinu kada je u Eliti nasrnula na svog bivšeg partnera Nenada Macanovića Bebicu.

foto: Petar Aleksić

Tim postupkom Kulićeva se diskvalifikovala iz najgledanijeg domaćeg rijaliti programa, a nakon brojnih skandala koje je pravila poslednjih dana, sada se oglasila i objasnila zbog čega je poželela da napusti Belu kuću.

- Grizla me je savest što je Zola diskvalifikovan, a ja nisam krenula sa njim. Zato sam otišla u Beč. Dogovorila sam se sa njim, videla je produkcija da sam isfolirala, da nisam želela da udarim Bebicu, nego da izađem. Sve vreme sam bila u kontaktu sa Zolom, zvao me je da dođem u Beč, zbog toga sam se raspravljala sa porodicom. Čekao me je da na aerodromu - objasnila je Miljana u svom novom lajvu na TikToku.

foto: Kurir

Podsetimo, nedugo nakon njegov dolaska u austrijsku prestonicu Zola ju je optužio za uznemiravanje. Naime, Čolić je objavio video-snimak iz stana tvrdeći da mu Miljana lupa na vrata usred noći, te ispod istog ostavio poruku.

- Molim vas, gospođo Miljana Kulić, da me ne uznemiravate jer ovo nije rajski vrt nego Beč, a ja takođe nisam drvo pa da ti u šest sati ujutro ispunjavam želje - napisao je uz video Zola, a u pozadini se čuje kako mu neko lupa na vrata.

Podsetimo, iako su se u javnosti pojavile informacije da Čolić ne želi da se susretne sa Miljanom, te joj je otvoreno rekao da se vrati u svoj rodni grad, usledio je šok.

foto: Printscreen/samorealno6/Instagram

Naime, na društvenoj mreži TikTok pojavila se njihova zajednička fotografija. Bivši ljubavnici napravili su selfi u liftu. Na slici se može videti kako zagrljeni poziraju, a zatim je usledila i naredna fotografija na kojoj je prikazan sočan poljubac.

Njihovi fanovi ostali su u šoku što se može primetiti i u komentarima ispod fotografija.

Kurir/Blic/Preneo: I.L.

Bonus video:

09:12 STARS-EP152