TRI PUTA PEVALA NA EVROVIZIJI, A SADA RADI NA RTS: Priča naše lepe pevačice drugačija je od svih na estradi

Pevačica Jelena Pajić prvi put otkriva detalje svog privatnog života.

Poznata pevačica Jelena Pajić godinama je bek vokal raznim pevačima, a pre tri godine odlučila je da se upusti u avanturu zvanu solo karijera. Nedavno je objavila novu pesmu „Dodir ljubavi“ koju je snimila u muzičkoj produkciji AS Studioton koja je u vlasništvu Aleksandra Sofronijevića.

Jelena je tri puta bila deo evrovizijske scene kao bek vokal, a jednom je učestvovala na Izboru za pesmu Evrovizije u Srbiji.

U razgovoru sa Nemanjom Vasiljevićem, novinarom portala Nova.rs, otkrila je mnogo detalje o sebi i svom privatnom životu.

Imamo divan povod za razgovor, to je tvoja nova pesma „Dodir ljubavi“.

„Pesma je izašla u decembru, sa ljudima iz grupe Rogati sam snimila pesmu i sve smo radili kod Aleksandra Sofronijevića, nemam puno vremena da je promovišem jer svaki dan pevam u emisiji na RTS koja ide uživo u udarnom terminu, a vikendima pevam.“

Marketing u tvom poslu je jako bitan.

„Jeste, ranije nisam radila na solo karijeri, bila sam prateći vokal. Tek kada sam se prvi put pojavila na Pesmi za Evroviziju sam shvatila koliko je teško doći do medija i plasirati pesmu trenutno u ovoj situaciji u zemlji, ali se trudim. Ovo je tek treća pesma.“

Kako ti se čini Evrovizija i Teya Dora koja će nas predstavljati ove godine?

„Ona je divna, upoznale smo se, mislim da je ona imala sve što je potrebno. Od melodije do nastupa. Nastip je bio fantastičan. Mislim da ćemo biti u prvih 10.“

Ti si tri puta bila na Evroviziji kao preteći vokal, kada si bila prvi put?

„Prvi put 2015. godine sa Knezom, predstavljali smo Crnu Goru sa pesmom ‘Adio’, drugi put 2017. sa Tijanom Bogićević i treći put sa grupom Hurricane 2022. godine.“

Šta se dešava iza scene?

„To je sve tako organizovano, nema kašnjenja, sve je u minut. Imate probe muzičkog dela iza bine, pa se izlazi na binu. Imate tri generalne probe. Dan pre ili taj dan imate nastup za žiri. Ono što mi gledamo u lajvu je za publiku, a pre toga se dešava nastup za žiri. To traje 14 dana, a mi imamo jedan i po slobodan dan. Svaki dan je nešto, druženja sa drugim delegacijama, intervjui i tako dalje.“

Otkud ti u pevanju?

„Moj tata je bio muzičar, svirao je trombon, bubanj, pa gitaru. Sa četiri godine sam dobila sintisajzer, pa sam počela da sviram, videlo se da imam afinitete prema muzici. Bila je takva situacija da nisam mogla da upišem muzičku školu, ja sam iz Gornjeg Milanovca, upisala sam je vanredno u nekim poznim godinama u Beogradu. Počela sam da pevam sa ocem, posle me je pusti da pevam sama i sa 17 godina sam počela da pevam kao prateći vokal Hari Mata Harija.“

Kako si došla do Harija Mata Harija?

„Ne sećam se, imala sam malo godina. Ja sam se prijavila za ‘3K dur’, ali me zbog godina nisu primili, pa sam sledeće godine imala 14,15 godina, tu sam došla do finala. Čuli su me ljudi iz grupe Frenki, pa sam pevala sa njima, u jednom trenutku sam nastupala sa Acom Lukasom, pa onda sa Sašom Matićem.“

„Sećam se da tada, kada sam pevala sa Harijem, da je tata morao da potpiše da me pušta na turneju sa njim zbog godina. Hari je insistirao na tome, tamo da smo imali papir. Hari je jako fenomenalan, na probama je bio energičan, bilo je jako interesantno. Imali smo mesec dana pripreme pred turneju.“

Koje su prednosti, a koje mane kada si u grupi?

„Ja mnogo volim da ima bend iza sebe, planiram da snimim album ali volela bih da imam stalno grupu koja će da me prati. Volim tu energiju, kada osećamo jedni druge, kada neko prosvira nešto, pa se nešto dešava.“

Jesi imala neki strah zbog čega nisi ranije izašla ispred benda kao solo izvođač?

„Nije strah, ja sam prošle godine izbacila pesmu ‘Kasno je za raj’, a to je rok pesma koju sam ja napisala 2015. godine i čekala sam je. Smatrala sam da to neće niko slušati, a sada sam došla do trenutka da me nije briga da li se to nekome sviđa, bitno mi je da se meni sviđa, a onda će i doći publika koja će se pronaći.“

Ti si zaposlena na RTS, šta tačno radiš?

„Emisija je koncipirana tako da je to tok-šou, pa nađemo pesme koje su u tom maniru, osvežimo razgovor na 15-20 minuta. Sat vremena pre emisija mi probamo ono što nam urednici daju.“

