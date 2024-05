KAKO JE OZDRAVIO CVRČAK STIŽE U MALO POZORIŠTE DUŠKO RADOVIĆ: Predstava nastala po motivima romana Tona Telehena

U Malom pozorištu „Duško Radović“ u petak 24. maja u 20 sati premijerno će biti izvedena predstava za decu „Kako je ozdravio Cvrčak“ po motivima romana Tona Telehena u režiji Nikole Zavišića. Prva repriza očekuje nas u subotu 25. maja u 17 sati.

foto: Belkisa Abdulović

- Holandski dečiji pisac Ton Telehen je na našim prostorima već dve decenije prisutan autor nestvarno duhovitih, inteligentnih i nežnih priča o životinjama. Te životinje žive u njegovoj izmišljenoj Šumi i svoje živote ispunjavaju zabavnim, britkim, mudrim, dubokomislenim razgovorima. Tema romana i naše predstave jeste - "sumorno osećanje" koje se u dušu useli nepozvano, neočekivano i onda odande teško izlazi. Upravo to se desilo našem Cvrčku, pa zato on više ne može da peva, da pleše, da slavi rođendan; više nije u stanju da radi bilo šta veselo, što je za njega do tada bilo normalno. Zbog toga se pita tokom celog svog puta ka ozdravljenju – kako da ovo grozno osećanje izbaci iz svoje glave?!

Ovo ipak nije priča koja se na suvoparan ili nepristupačan način bavi pitanjem ozdravljenja duše, već se na Telehenov način - telehenovski, uzbudljivo, duhovito, tiho i polako ovoj temi približava, gotovo da se srodi sa njom, upoznaje nas sa „sumornim osećanjem“ suštinski, iznutra, a onda nas iz tog osećanja, zajedno sa Cvrčkom – vadi, pokazuje nam put kako da se njega oslobodimo, ohrabruje nas.

Rešenje je da se o tome za početak razgovara, da se verbalizuje, uz pomoć najbližih prijatelja, poverenja u njihovo mišljenje i savet, njihovog požrtvovanja i uzajamne ljubavi - navodi reditelj Nikola Zavišić.

foto: Belkisa Abdulović

U predstavi igraju: Dubravka Kovjanić, Katarina Dimitrijević, Đorđe Stojković, Nikola Kerkez, Dušica Sinobad, Vladislava Đorđević, Tatjana Stanković, Jovan Stamatović - Karić i Miloš Samolov.