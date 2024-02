NAJMLAĐA VODITELJKA "ELITE" UGRADILA SILIKONE! Stavila 375 kubika, pa priznala: Osećam pritisak

Voditeljka "Elite", Maša Mihailović, od početka nove sezone dobro je prihvaćena od strane publike, a iako je mlada i nova u ovom poslu pokazala je da radi profesionalno svoj posao.

Ona je od skoro i na Red televiziji gde će voditi emisiju "Pitam za druga" rame uz rame sa koleginicama Anastasijom Buđić i Dalilom Dragojević.

Naime, ona je odlučila da svoj izgled sada dovede do savršenstva i podvrgla se intervenciji povećanja grudi u jednoj poznatoj prestoničkoj bolnici.

- Operacija je super proŠla trajala je nekih dva sata. Razmišljala sam dosta o veličini i u konsultaciji sa doktorom sam stavila 375 kako ne bi bile prevelike za moju konstituciju. Što se oporavka tiče ovde ću prenoćiti i sutra izlazim, osećam se totalno okej, bar zasad nije kao što sam slušala da je to neka prevelika bol, više je pritisak - rekla je Maša, pa dodala:

- Najteže mi pada što do ujutru neću ništa jesti ali bolje to nego da dođe do povraćanja - zaključila Mihailovićeva.

