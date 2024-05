"PREBIO ME JE DOK SMO BILI U VEZI" Anđela Šparavalo preživela horor sa bivšim dečkom, otkrila JEZIVE DETALJE iz prošlosti

Učesnica "Elite", Anđela Šparavalo, pre ulaska u Belu kuću prošla je kroz pakao sa svojim bivšim emotivnim partnerom, od kojeg je trpela nasilje, a sada je iznela jezive detalje o tom periodu života.

Kako je navela, ona je veoma mlada ušla u emotivnu vezu sa dečkom koji ju je kasnije zlostavljao, a tvrdi da njena porodica u tim trenucima nije bila uz nju.

foto: Printscreen

- Ja neću da pričam o tome, moji nisu bili tu kada sam ja odrasla. To mi se desilo sa 14 godina sa nekim dečkom, bilo je nasilje između mene i dečka. On je mene prebio, nisam ništa uradila, a on je me je povredio, a nisam ga prijavila. On je bio idealan, dolazio je kod mene, devet meseci smo bili zajedno. Lagala sam roditelje za njega, znali su da imam dečka, ali nisu znali ko je. Bili su besni - ispričala je Anđela.

- Gde si upoznala tog momka? - upitao je voditelj.

- Preko drgarice. Imala sam 15 godina - rekla je Anđela.

foto: Printscreen

- Ona je meni pričala da je to bilo kada je imala 19 godina - dodala je Aneli i probudila crv sumnje da Anđela ne govori istinu, s obzirom da je i ranije optuživala delila sa javnosti šokantne detalje o svojoj porodici, koje je kasnije sama porekla.

Kurir/Blic/prenela: A.S.

