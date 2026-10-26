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Predstavnici kineskog dnevnog lista Venhuej dejli (Wenhui Daily), jednog od poznatijih medija u Kini, posetili su kompaniju Mondo INC, gde su imali priliku da se upoznaju s radom naših redakcija i razmene iskustva o funkcionisanju medija u Srbiji i Kini.

Foto: Kurir

Tokom posete obišli su zgradu kompanije Mondo INC, redakcije Kurira, Monda i Espresa, kao i Kurir televiziju, gde su se upoznali sa organizacijom rada i načinom na koji nastaju i distribuiraju se medijski sadržaji.

Nakon obilaska održan je sastanak sa izvršnim direktorom kompanije Mondo INC Predragom Roganovićem, njuz direktorom Aleksandrom Đondovićem, menadžerom za etičke standarde Petrom Jeremićem i Natašom Milenković iz sektora korporativnih komunikacija.

Delegaciju lista Venhuej dejli činili su Pang Li, potpredsednik lista, Džu Cifen, direktorka odeljenja za dodatak posvećen knjigama, i Mio Jidong, direktorka sektora za oglašavanje.

Foto: Kurir

Na sastanku su otvorene teme o funkcionisanju medijskih kuća u Srbiji i Kini, organizaciji redakcija, razvoju digitalnih platformi, kao i primeni veštačke inteligencije u medijskoj industriji. Razgovaralo se i o promenama u načinu proizvodnje i distribucije sadržaja, izazovima s kojima se suočavaju savremeni mediji i mogućnostima za razmenu iskustava i buduću saradnju.