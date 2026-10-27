Nakon 14 godina, Srbiju će voditi nova Vlada. U saziv parlamenta ući će Studentska lista, koja je na desetim parlamentarnim izborima odnela ubedljivu pobedu nad Ujedinjenom Srbijom odnosno koalicijom koju je predvodio bivši predsednik Aleksandar Vučić. Strasti bukte u medijskom prostoru, ali i na ulicama, pa već možemo da zaključimo kako će u budućnosti izgledati skupštinska zasedanja. Studentska lista je od svoja četiri prvobitna zahteva, voljom građana, postala najjača politička organizacija u državi. Lista zahteva se u međuvremenu proširila, a kako je najavljeno, biće pretočena u dela, prvenstveno kroz borbu protiv korupcije. Sa druge strane, SNS se nakon 14 godina vraća na dobro poznato šahovsko polje opozicije, sa velikim političkim iskustvom, brojem članova i infrastrukturom. Nekadašnja parlamentarna opozicija, kao i SPS, nisu uspeli da uđu u parlament.