PRED NOVOM VLADOM TEŽAK ZADATAK: NOVI I STARI AKTERI NA BUDUĆOJ POLITIČKOJ SCENI SRBIJE
Nakon 14 godina, Srbiju će voditi nova Vlada. U saziv parlamenta ući će Studentska lista, koja je na desetim parlamentarnim izborima odnela ubedljivu pobedu nad Ujedinjenom Srbijom odnosno koalicijom koju je predvodio bivši predsednik Aleksandar Vučić. Strasti bukte u medijskom prostoru, ali i na ulicama, pa već možemo da zaključimo kako će u budućnosti izgledati skupštinska zasedanja. Studentska lista je od svoja četiri prvobitna zahteva, voljom građana, postala najjača politička organizacija u državi. Lista zahteva se u međuvremenu proširila, a kako je najavljeno, biće pretočena u dela, prvenstveno kroz borbu protiv korupcije. Sa druge strane, SNS se nakon 14 godina vraća na dobro poznato šahovsko polje opozicije, sa velikim političkim iskustvom, brojem članova i infrastrukturom. Nekadašnja parlamentarna opozicija, kao i SPS, nisu uspeli da uđu u parlament.
Srbija koju vlast ostavlja Studentskoj listi ima čvrsto mesto na izazovnoj geopolitičkoj sceni i kvalitetne odnose širom sveta. Nova Vlada bi trebalo bi da se opredeli za svoj spoljnopolitički pravac i unutrašnje uređenje društva, da spreči anarhiju i zaštiti prava svih građana, sačuva vojnu neutralnost i ekonomsku stabilnost.
Kako će funkcionisati novi parlament, kada građani očekuju promene?
Kako će izborna pobeda promeniti odnos Studentske liste prema institucijama i političkim protivnicima?
Kako će Aleksandar Vučić delovati iz opozicije nakon 14 godina na vlasti i na koji način će pokušati da političko iskustvo, stranačku infrastrukturu i podršku birača pretoči u uticaj na rad novog parlamenta i političke procese u Srbiji?
Gosti „Usijanja“:
Marko Lakić novinar
Dragan Vujičić novinar
Marko Matić Marko Matić Centar za odgovorne medije